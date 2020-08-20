民進黨團舉辦首場憲改公聽會　廢除考試院朝野立委有共識

▲民進黨團舉辦「考試院功能檢討與定位」憲法改革公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應朝野主張廢除考監兩院，民進黨中央政策會與立法院黨團20日於立法院舉行憲法改革公聽會，並邀集朝野立委與多位專家學者與會，探討考試院的功能檢討與定位，與會的學者與民進黨、台灣民眾黨立委皆支持廢除考試院，國民黨團總召林為洲受訪時也表示贊同，並呼籲立法院長游錫堃在下個會期儘速成立修憲委員會。

立法院新會期將於9月1日啟動，總統蔡英文曾提到，當前最重要的改革就是憲政改革，朝野有共識的18歲公民權、廢考監可優先推動，游錫堃日前也表示，立法院新會期開始將討論組成修憲委員會。民進黨中央政策會與立法院黨團20日於立法院舉行「考試院功能檢討與定位」公聽會，由民進黨團書記長鍾佳濱主持會議，並邀請朝野立委與多位專家學者討論。

台灣民眾黨立委張其祿表示，廢除考試院的爭議不大，國人普遍都有高度共識，因為五權分立的概念是在當時「大中國憲法」的環境下所制定，已經不符合當今台灣的實際需求，從權利的分立與制衡來看，疊床架屋確實造成混亂。

張其祿說，如果考試權要拉回行政體系，獨立性還是很重要，以免造成任用自己人、考試辦理不公的疑慮，他建議將考試權拉下行政體系，與人事行政總處合併為獨立機關，不僅能保持與行政體系一定的距離，也比較能維持考試權的專業獨立性，避免遭受政治上的干預，算是兩全其美的折衷方案。

▲民進黨團書記長鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨立委劉世芳指出，社會上對於廢考試院、監察院的共識性很強，主要在於在野黨願不願意支持，民進黨立委范雲、賴品妤也同聲呼籲國民黨針對廢考監等憲改議題盡快凝聚共識。

林為洲會後受訪時則表示，修憲的議題已經討論了超過半年，卻沒有任何實質進展，目前立法院已經通過成立修憲委員會的提案，並且順利付委，但修憲委員會依然沒有成立，希望立法院動作快一點、不要在原地踏步。

林為洲認為，考試權應該要廢除院級單位，並以其他的獨立機關來處理考試院相關業務，國民黨立委可能也會提出其他的版本，他對此予以尊重，同時也希望游錫堃盡快召集朝野協商成立修憲委員會，「越早成立越好，才不會原地踏步」。

鍾佳濱表示，民進黨長期的主張就是廢除考試院與監察院，讓台灣走向三權分立體制，未來考試院執掌調整可朝幾個方面進行，包括考試院職掌的公務員任用、培訓及考績等應回歸行政部門，以人事權管理，避免考用落差，疊床架屋，純辦理考試制度也不需如行政、立法、司法設憲政機關，應廢除考試院。

鍾佳濱指出，為維持考試權的獨立性，可修改《行政院組織法》，於行政院底下增設二級獨立機關考試委員會，職司公開考試相關事項，至將考試院虛級化或縮減預算等，因為今天未有共識，未來再進一步討論，過渡時期可先重新檢視《考試院組織法》、《考試院職權行使法》及考試院相關行政規則。

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