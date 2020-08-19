黑潮航行900海浬測塑膠微粒　東北海域數量居冠「寶特瓶、包裝盒」占比高

▲黑潮說明，四季採樣調查，發現硬塑膠佔比依然最高。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）



記者許展溢／台北報導

黑潮海洋文教基金會2019年6月至2020年3月，展開「島航普拉斯」四季調查計畫，每季分別於24個測點進行海水表層塑膠微粒打撈、蒐集與分析，耗時1年多，出航16航次，航行近900 海浬（約1650公里），帶回96個樣品，今（19日）公布結果顯示，東北海域塑膠微粒數量居冠，以硬塑膠占比最高，整體受「生活遊憩」、「漁業活動」影響。

黑潮海洋文教基金會研究員温珮珍根據96個檢測數據結果指出，東北及西南海域每個測點、每季節皆發現塑膠微粒。其中東北海域塑膠微粒數量遠高於西南海域，尤其在夏、秋兩季甚至可達20倍之差距。尤其在基隆及東北角的檢測點，夏季時每立方公尺海水中就有約 25 個塑膠微粒，若將水體換算成國際標準游泳池大小，則相當於有5萬多顆塑膠微粒散佈於其中。

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▲▼黑潮發布2019年台灣沿海塑膠微粒四季調查結果。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）



温珮珍說明，本次調查使用美國非營利組織 5 Gyres所設計的網具進行採樣，並依塑膠微粒屬性分為硬塑膠（如寶特瓶、包裝盒）、軟塑膠（如塑膠袋、食品包裝袋）、塑膠纖維（如漁線漁網）、發泡塑膠（如保麗龍）及圓形塑膠粒（塑膠原料）5種類型。這次四季採樣調查，發現硬塑膠佔比依然最高，幾乎每個季節及測點皆有硬塑膠存在，可見生活塑膠仍佔大宗；其次為發泡塑膠，可能來源為漁業活動如支撐蚵棚的保麗龍浮具。



黑潮海洋文教基金會表示，儘管東北及西南海域塑膠微粒數量差距大，整體兩處數量最多的季節仍在夏季。其中又以主要來源為保麗龍的發泡塑膠微粒，含量明顯高於其他季節2-8倍；西南海域在採樣季節及地點上雖無明顯數據差異，但在安平新港及曾文溪出海口可以發現，夏季時塑膠微粒數量偏高，且發泡塑膠佔90％以上。

▲黑潮提到，硬塑膠來源廣泛，包含生活中各式器具，甚至還有人為蓄意丟棄。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）



黑潮推測夏季時東北角佔比提高的發泡塑膠來自西南部，並可能與養蚵產業、沿海漁業相關。每年3至6月為西南沿海浮筏式牡蠣養殖的收成季節，同時也是保麗龍浮具的汰換季節，每年西南沿海牡蠣收成估計需淘汰5萬個保麗龍浮具，若未妥善處理，不僅會造成台南沿海長期以來的環境問題，更可能隨海流漂流、不斷崩解，成為其他縣市的廢棄漁具及塑膠微粒污染。

黑潮也提，除了夏季，其他季節主要還是以硬塑膠占比最高。硬塑膠來源廣泛，包含生活中各式器具、交通工具、電子產品以及大量的一次性外帶容器，可能因為人為蓄意丟棄或處置不當，經由排水管、下水道、河川逕流等流入海洋，再因長期日晒、海浪拍打而逐漸裂解為現今無所不在的塑膠微粒，並進入食物鏈影響海洋生態及人體健康。

▲黑潮呼籲地方政府應積極落實廢棄保麗龍浮具的管理。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）



黑潮最後說明，發泡塑膠（保麗龍）於夏季調查時的佔比明顯高於其他季節，推測可能與西南沿海養殖漁業有關，呼籲地方政府積極落實廢棄保麗龍浮具的管理，如推廣使用套網包覆保麗龍浮具、對回收浮具給予回收獎金、開發新式浮具等政策確實執行。