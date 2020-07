吉里巴斯漁業觀察員「離奇陳屍台籍漁船」　綠色和平投訴UN求調查

▲吉里巴斯籍的漁業觀察員凱埃魯亞(Eritara Kaierua)今年3月在一艘台灣漁船上身亡,引發關注。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者吳美依/編譯

吉里巴斯的漁業觀察員凱埃魯亞(Eritara Kaierua)今年3月在一艘台灣籍漁船上離奇身亡,美國綠色和平組織(Greenpeace USA)以及觀察員職業協會(APO)表示,死者疑似遭到謀殺,聯合代表受害者家屬提出正式申訴,要求聯合國介入調查。

40歲的凱埃魯亞透過中西太平洋漁業委員會(WCPFC)受聘於吉里巴斯政府,2月在密克羅尼西亞(Micronesia)的波納佩島(Pohnpei)上船,船隻3月3日行經諾魯(Nauru)附近海域時卻遭通報死亡。他被發現陳屍在船艙地板上,臉上有著血跡,食物灑在胸口,頸部出現瘀青,可能死因是頭部遭到重擊。吉里巴斯警方已經展開調查。

