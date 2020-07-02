南極海底11公里「彈尾蟲」腸內含塑膠微粒！意味汙染已深入土壤食物鏈

▲發泡膠上長滿青苔。（圖／翻攝自《生物學通訊》）

實習記者任珈萱／綜合報導

地球最南端生活著一種「最不受人類干擾的南極彈尾蟲（Antarctic springtail）」，因為牠們生活在馬里亞納海溝（Mariana Trench）的海底11公里下，但近日有研究團隊發現，在牠們的體內腸道居然檢出有塑膠微粒。《生物學通訊》（Biology Letters）作者表示，這狀況意味著，塑膠微粒的汙染已經深入土壤的食物鏈。

綜合外媒報導，《生物學通訊》中提到，研究人員在南極的蘭群島蘭群島的喬治王島（King George Island）海岸發現擱淺的保麗龍，上面長滿青苔，也導致彈尾蟲把塑膠微粒吃下去。作者表示，南極偏遠土壤中有塑膠微粒是事實，「這意味著這些人為物質已深深地進入土壤食物網」，並且可能已經成為生物地球化學循環不可或缺的一部分；未來的研究應探討人類對自然生態系統造成的影響。

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▲研究顯示，彈尾蟲的腸道內有塑膠微粒。（圖／翻攝自《生物學通訊》）

作者指出，塑料污染已成為在全球範圍內壓倒性的環境問題，幾乎每個生態系統中都記錄有小的塑膠碎片；然而，大多數研究都集中在水生生態系統，特別是那些海洋，而陸地上的污染已經被忽視。在土壤及其生物區系中檢測塑膠微粒存在方法受到挑戰，科學家們最近才遇到塑膠微粒對土壤的問題和陸地食物鏈的問題，主要是通過實驗觀察。

彈尾類大約有3,500種，體型小，大部分種類腹部末端有一分叉的附肢，靜止時被一握器握持，釋放時可將蟲體彈出，但通常爬行。腹部有管狀似吸管的黏管，可分泌黏性物質和攝入水分。