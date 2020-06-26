賞鯨自帶吐司、魚往海上狂甩！解說員驚嚇吐無奈：還是要樂觀

▲飛旋海豚。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

夏季正是賞鯨好季節，遊客搭著船快樂出航，還沒看到可愛的鯨豚，大海上先飄來突兀的寶特瓶，面對地球上環境不停變化，衝擊許多生態，面臨生存危機，擔任解說員12年、黑潮海洋文教基金會執行長林東良向《ETtoday新聞雲》分享充滿無力感，同時要樂觀的心態。

台灣東岸夏季最熱門又好的賞鯨季節落在6至9月，林東良說，時間節拉長5到10月都還是可以，主要是風浪影響，部分種類的鯨豚四季都可以觀察到。環境變糟，鯨豚會大幅度減少？林東良表示難計算、無法肯定，只是根據目前擱淺數量及報告來看，有很多鯨豚胃裡面有雨衣、瓶蓋等多種塑膠物品，報告中鯨豚纏繞死亡數量愈來愈多，可以確定最大的威脅就是「海洋廢棄物」，因此，不可能沒影響。

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▲▼林東良擔任鯨解說員12年，他表示，許多人行為對鯨豚都無法預期，只能用更謹慎方式對待。（圖／林東良提供）



林東良說，解說員講鯨豚面臨的威脅跟挑戰，還有擱淺死亡原因，過去素材大部分來自網路、搜集國外資訊及研究報告，幾年來經手發現，鯨豚將塑膠袋當成海藻勾在背鰭，游泳過程像足球員帶著球玩，塑膠袋就這樣頂啊頂，用背鰭勾的也有。海鳥看到海上瓶蓋等漂浮物，以為可以吃咬起來，當這些事件頻繁了，愈講愈多都是台灣案例，便很希望能有更多人重視、理解海洋跟生活息息相關，也許大家不一定每天會看到、接觸大海，但製造出來的廢棄物都有可能影響到海洋生態。

為了海洋環境教育，黑潮一成立就會隨著每班航次出海擔任解說員，目前僅和有相同理念的業者多羅滿賞鯨公司合作，讓黑潮志工上船，不厭其煩傳達海洋生態重要。林東良坦言22年過去，自己擔任解說員12年，看到環境面對如此巨大挑戰，仍會有無力感，但想到前輩說過要用「很樂觀的心情，做很悲觀的事情」，在社會、經濟和政府管理政策無法同步下，就算有了減塑政策等法令，也不是一次可到位，要翻轉環境，不往悲劇發展，就只能盡力傳達樂觀一面。

▲▼飛旋海豚。（圖／記者許展溢攝）

林東良提到，在海上會有兩種狀況，一是航次沒看到鯨豚，對遊客是很大的挑戰，目的沒達成，此時解說員角色更重要，「引導」船上遊客欣賞當下的大海、東岸的山、島嶼的珍貴與文化，繼續有動力的是，航次結束會有遊客很肯定對他說，「解說讓他覺得很感動，就算沒有看到還是很滿足這次出遊」，這對自己而言很深刻，並不是從鯨豚上獲得滿足，而是透過解說，帶給遊客啟發。另一種「動物關係」，解說員到後來對鯨豚都非常熱愛，遊客或多或少都能感受到鯨豚的熱情和喜愛狀態，當此感受能傳遞出去，同樣深刻。

不少遊客無法區辨出鯨豚和一般魚類不同，以為可以餵食、觸碰，林東良透露，有人認為好像就去公園餵魚概念，帶麵包、吐司，曾在海上看過當鯨豚靠近船隻，吐司一片片甩出去，就是要看鯨豚會不會來吃，還有人特地到市場買魚要丟到海裡面，後來證實好幾片吐司就飄在海上，鯨豚根本不吃。

▲▼黑潮今年開始推動「友善賞鯨」，希望業者和遊客，能用更謹慎方式對待海洋生態。（圖／林東良提供）



對於努力方向？林東良指出，持續跟賞鯨產業協調，儘可能遵守去年海保署提出的「友善賞鯨原則」，希望各業者做到保持距離，當接近鯨豚時緩慢前進，從鯨群左、右後方靠近，別從正、後方，造成鯨豚心理壓迫，再來是接近前船隻減速，不能產生浪才可以，因為許多行為對鯨豚都無法預期，只能用更謹慎方式對待，就像撫慰了自己和海與鯨的心靈。

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