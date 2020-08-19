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蓋洛普民調：川普滿意度升至42%　7大領域都不到50%

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

根據蓋洛普民意測驗中心（Gallup）最新民調，美國總統川普的施政滿意度達42%，略高於6月時2份民調的近40%，但仍低於6月前的多份民調。

這份7月30日至8月12日間進行、訪問1031名美國成年人的民調顯示，川普在共和黨人之間民調仍高，有高達90%滿意，在民主黨人之間則持續低迷，僅5%。無黨籍方面獲得39%支持，高於6月底的33%與7月的34%。

除了評量川普整體施政滿意度，這份調查還請美國人評估川普對7個不同議題的處理方式。川普在這7大領域無一拿到5成以上滿意，經濟處理方面48%，犯罪處理46%，外交事務處理41%，與中國關係的處理40%。

而在處理種族關係、武漢肺炎疫情與教育方面，川普獲得的滿意度都不到4成。

川普今年的整體施政滿意度差距在11個百分點之間，最低38%，最高49%，但在特定議題方面滿意度差距就較大。差距特別大的是在經濟和疫情處理方面，滿意度比今年稍早至少跌了15個百分點。

經濟陷入衰退之前的1月間，63%美國人認同川普對經濟的處理，但隨著經濟受疫情重創，他在經濟方面的滿意度也大跌15個百分點。

他在疫情處理方面的滿意度下跌更多。

3月間，疫情在國內部分地區迅速蔓延，各州陸續開始實施封城之時，6成美國人贊成川普對疫情的回應；但4月間民調時，川普在疫情處理方面的滿意度就跌至5成，最新兩份民調下跌更多。總結來說，3月以來，川普在這個領域的滿意度共掉了24個百分點。

川普對外國事務處理的滿意度也比今年稍早下滑，但跌幅較小，從2月初的48%，來到現在的41%。

蓋洛普先前並未評估川普今年在犯罪、與中國關係、種族關係、教育等4個領域的滿意度，不過在不斷傳出爭取種族正義的呼聲之後，川普在處理種族關係方面的滿意度仍有37%，和2019年8月的34%、2019年2月的38%相比差異不大。

整體而言，川普的滿意度和先前相較略有成長，但仍不到5成。5成滿意度是現任總統連任成功的重要指標。

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