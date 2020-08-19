北加州電暴引發1萬公頃大火　熱浪飆破70年來全球高溫紀錄

▲加州大火延燒將進2千英畝。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國加州政府18日應對數十場大火蔓延不止，宣告進入緊急狀態。州長紐森（Gavin Newsom）表示，「在這種極端條件下，我們正部署一切資源來保障民眾安全。加州已經與聯邦和地方夥伴協力應對挑戰，在危險的天氣情況下保持警惕。」

全加州有超過30場大火，仍有許多區域處於無法控制的狀態。民眾撤離範圍包括舊金山灣以北的納帕縣、蒙特雷的薩利納斯、沙加緬度以北的奧羅維爾大壩附近以及內華達州的太浩湖以北地區。

加州自14日迎來史上最嚴重的的熱浪之一，東部沙漠「死亡谷國家沙漠」甚至測到攝氏54.4°C，打破1931年以來全球高溫紀錄。極端的天氣也引來灣區異常雷暴，甚至引發「SCU雷電複合火災」（SCU Lightning Complex Fires），至今為止已經延燒逾1萬公頃，且消防隊目前對火勢控制度仍是0%。

極端天氣可能在另一方面帶來商機，據《衛報》報導，米歇爾（Michelle Leopold）是舊金山灣區6家五金行的店主，光是15日就賣出56個充氣水池、2個冷氣機以及數不盡的發電機，還預計要招募新員工應付商機，她苦中作樂說，「在這個瘋狂的時期，你能看到的就是祝福，因為也沒什麼可以看了。」

國家氣象局表示，加州許多地區的溫度仍可能再飆升近攝氏40°C，可能要等到22日以後才能緩解。

持續的高溫熱浪也讓加州的電力系統不堪負荷，16日無預警造成多達330萬戶家庭和公司大停電。加州電力調度中心（ISO）自上周五（14日）以來就一直為了減少電力需求而呼籲民眾，調高冷氣的溫度和減少使用高耗電的家用設備。

ISO總裁兼首席執行長史蒂夫（Steve Berberich）表示，「整個地區面臨的情況是，已經不只是熱了，是超乎尋常的熱。因為本地服務超載，我們無法獲得以往可以生產的電量，而那可能占到5千兆瓦的電。」

最大的三個電力公司「太平洋天然氣和電力公司」、「南加州愛迪生公司」和「聖地牙哥天然氣和電力公司」有一次就關閉了超過41萬戶家庭和企業的電源。