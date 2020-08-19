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方慧蘭成加拿大首位女財長　總理為逃貪汙調查將暫停國會

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▲▼左為加拿大總理杜魯多，右為新任財政部長方慧蘭。（圖／路透）

▲左為加拿大總理杜魯道與新任財政部長方慧蘭（右）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）18日受總理杜魯道提拔為新任財政部長，更是一舉成為加拿大史上首位女財政部長，曾擔任聯邦國際貿易部長、外交部長、跨政府事務部長，從政前是知名新聞工作者，曾任職《金融時報》美國總編輯、《環球郵報》副編輯。

除了宣布新任財政部長人選外，杜魯道也將強制暫停國會到9月23日，到時會再公布立法議程，並提出新冠肺炎「大流行路線圖」，「8月我發表施政報告時沒有提到疫情，也沒有想到會遇到現在這樣的處境。我們需要重新定立政府的目標，並將這些重大決定交予國會。」

▲▼因應防疫措施，方慧蘭宣誓後沒有與杜魯多握手，而是行「碰肘禮」。（圖／路透）

▲因應防疫措施，方慧蘭宣誓後沒有與杜魯道握手，而是行「碰肘禮」。（圖／路透）

休會即意味著所有的國會活動都將暫停，包括委員會對杜魯道的「WE慈善爭議案」在內的道德調查也被迫暫時中止。據《BBC》報導，反對黨領袖安德魯.謝爾（David Moscrop）表示，「在嚴重的經濟與公衛危機中，杜魯道卻選擇躲起來，好讓加拿大人民忘記他的腐敗，令人作嘔。」

目前加拿大正經歷二戰以來最嚴重的經濟危機，預算赤字已經超過3400億加元（約台幣7.5兆元）。

前財政部長莫諾（Bill Morneau）曾與杜魯道對「如何重振疫情中低迷的經濟」的意見產生分歧，8月更因陷入政治醜聞「WE慈善爭議」，涉嫌向WE慈善機構報銷出差和私人休假的款項，女兒之一更是WE慈善的正式員工，已經自行辭職並接受調查。

總理杜魯道同樣是這次「WE慈善爭議」的嫌疑人。加拿大聯邦內閣在2020年選擇WE慈善機構，負責為「大學生服務補助金計畫」執行付款計畫，合同總金額近176億台幣。WE慈善日前證實，已經向杜魯道的母親與兄弟支付超過30萬美元（約台幣881萬元），還支付他妻子「成千上萬」的費用。

杜魯道否認推動WE慈善機構加入「大學生服務補助金計畫」，「透過WE來執行補助金計劃的決定是聯邦官員獨立做出的。WE慈善組織沒有得到來自我或任何人的優待。」

▲▼莫努與杜魯多一同陷入「WE慈善政治醜聞」。（圖／路透）

▲莫諾與杜魯道一同陷入「WE慈善政治醜聞」，杜魯多更是面臨就任5年來第3次道德調查。（圖／路透）

加拿大政治評論家莫斯羅普（David Moscrop）表示，「這個國家就是由一小撮菁英階層所統治，他們內部自有信條且對此深信不疑，這就是為什麼這類的醜聞總是不停的發生。這是結構性的問題，加拿大最後將成為只由一小群人所統治的國家。」

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