川普拒與中國對談　暗示撤銷貿易協議

▲美國總統川普拒絕與中國協商第一階段貿易協議相關事宜。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普18日在亞利桑那州表示，他取消了上週末與中國的貿易談判，並稱中國政府對新冠肺炎的處理是「不可想像的」。

據《彭博社》報導，川普與中國的貿易談判延期是因為他「現在不想和中國對話」。在新冠肺炎疫情爆發後，川普對中國越發不滿，這樣的情緒可以反映在他不顧反對，一再地將新冠肺炎稱為「中國病毒」上。

美中在今年1月簽署了被川普視為重大政績的第一階段貿易協議。根據協議，中國承諾在兩年內大量進口總額2000億美元的美國商品與服務， 但中國在過去的6個月對美國採購額只達到今年承諾目標的23%。

▲美中雙方原定於15日由原班人馬進行第一階段貿易協議執行檢討會。（圖／達志影像）

美中雙方原定於15日召開第一階段貿易協議執行檢討會，由中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）舉行視頻電話會議，但檢討會以日程安排衝突為由延期，雙方尚未敲定新的對談時間。

針對疫情議題，川普表示「中國對世界所做的是不可想像的」。而被問及美國是否會退出第一階段協議時，他回答，「我們來看看會發生什麼。」

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