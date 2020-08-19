柯林頓：川普當總統「根本來亂」只會攻擊卸責！　白宮亂糟糟

▲美國前總統柯林頓（Bill Clinton）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美國民主黨18日晚間正式提名拜登為總統候選人，要在11月3日出戰現任總統川普，角逐總統大位。前總統柯林頓（Bill Clinton）點名川普開砲，強調川普所帶領的白宮是一片混亂，還讓美國成為新冠疫情之下唯一失業率飆升3倍的工業化國家，「你們知道川普如果還有4年會做什麼，指責、威嚇、貶低。」

美國政治新聞網站POLITICO報導，柯林頓把川普形容成美國現階段困境的根源，更是個一天花費數小時看電視、攻擊別人的人，就算能夠達到分散注意力等效果，但在真正的危機處理中，這棟猶如紙牌搭建的房屋將會倒塌，且如今的白宮混亂不堪，川普更不是一位能夠承擔責任的人。

「現在此刻，（白宮）橢圓形辦公室應該要成為指揮中心，但如今卻是相反，是個風暴中心」，柯林頓提到，他並不認同川普對新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行的處理方式，且在這場危機處理之中，美國成為唯一失業率飆升3倍的工業化國家，「那裏只有混亂，只有一件事情永遠不變，也就是否認、推卸責任。」

至於同黨的拜登，柯林頓把他形容成「腳踏實地」、「做事認真」的人，重提2008年經濟危機與前總統歐巴馬的合作，彰顯他具備應對當前經濟挑戰的能力，「你們知道川普如果還有4年會做什麼，指責、威嚇、貶低。你們也知道拜登會怎麼做，建構更好的未來（Build back better）。」

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