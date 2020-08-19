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「趴下、掩護、穩住」防震3要領　麟洛消防分隊電台宣導防颱兼防震

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▲屏東縣政府消防局麟洛消防分隊到民立電台做防颱兼防震宣導，保障民眾生命財產安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府消防局麟洛消防分隊到民立電台做防颱兼防震宣導，保障民眾生命財產安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局第一大隊麟洛分隊為推廣全民防災知識，由雲永俊帶領隊員李彥緯到屏東民立電台宣導防颱、防汛知識，遇有道路坍方或土石流災害之虞時，應儘早疏散，必要時配合疏散行動，至收容所避難，並宣導防震知識「抗震保命三要領—趴下、掩護、穩住」，提升民眾災害防救應變能力。

▲屏東縣政府消防局麟洛消防分隊到民立電台做防颱兼防震宣導，保障民眾生命財產安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼麟洛消防分隊電台宣導防颱、防震觀念。

▲屏東縣政府消防局麟洛消防分隊到民立電台做防颱兼防震宣導，保障民眾生命財產安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

麟洛消防分隊還同時錄製國語版、客語版加強宣導；節目中，由電台組長吳秀娣訪問雲永俊及李彥緯，藉由電台廣播在家庭及社區廣為宣傳，提昇民眾自主防災、防溺、山難及各項災害應變處置能力，加強防災避難意識，當災難發生時，每位民眾都能立即發揮自助、共助精神，保障生命安全，期望透過廣播使民眾了解降低防汛時期的潛在危害因子，使民眾擁有安全無虞的生活環境。

另備有防災宣導單，提醒民眾，颱風期間，勿從事水上活動及遠離低漥地區，以維自身安全，並且準備蠟燭、手電筒、收音機、以及足夠的食物、飲水等，以防停電停水。搭配宣導民眾抗震保命3步驟，並針對分析日本311及台灣花蓮大地震的救災經驗以及成功獲救的案例與民眾分享，建立民眾對防颱抗震的信心，減少生命財產損失。

大隊長陳弈呼籲，颱風是臺灣最主要的氣象災害，大自然所帶來的傷害令人敬畏，冀望藉由該分隊防颱宣導及整備工作，能提醒鄉親提高警覺，確實做好防颱準備與防範措施，減少損失。另外強震即時警報系統發布地震訊息時，所有民眾先採就地避難掩護，確實把握【趴下、掩護、穩住】三要領，遠離災害。

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