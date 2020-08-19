男拿菜刀坐枋寮火車站台階　襲警落跑被壓制...隨身袋搜出安毒

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉張姓男子18日深夜手持菜刀坐在枋寮火車站的台階上，讓往來民眾感到害怕報警，警方趕到，宣讀社會秩序維護法相關條文，要沒入其菜刀，他反抗揮拳攻擊警後起身逃跑，警方尾隨追趕制伏，在他隨身袋中起出安非他命吸食器等物，訊後依妨害公務、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

▲屏東縣枋寮警分局員警在火車站逮獲張姓男子送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼張男攻擊警方、警方說明處理經過。

警方制伏張男過程，被民眾用手機拍下畫面，上傳地方社群，引來網友討論，事後發現只是一場虛驚。

枋寮警分局於18日深夜23時許接獲民眾報案，指在枋寮鄉枋寮火車站前有民眾糾紛，經警方到場了解，發現張嫌坐於火車站前階梯並手持菜刀，警方趨前了解狀況過程，並宣讀社會秩維護法相關規定，欲沒入其菜刀，他突然揮拳攻擊警方後逃跑，警方尾隨追趕約10公尺，將他壓倒在地並逮捕上銬，帶回偵辦。

警方在他隨身提袋中起出兩組吸食器及兩把菜刀兩把、一把剪刀，對他為何坐持菜刀坐在火車站前台階，他也說不出所以然來，坦承吸食安非他命，訊後依妨礙公務及毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

► Her今天推出「香水特賣會」之Chloe四入小香禮盒下殺1388元

►二手票券豐富你的生活