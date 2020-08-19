交通死亡比去年同期增加16人　屏警交通大執法1個月

▲交通事故死亡人數增加，屏東縣政府警察局9月交透大執法1個月 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

據交通部統計2019年全國交通事故30日內死亡人數為2865人，較2018年增加85人。2020年1～5月死亡人數1221人，較去年同期增加47人，其中屏東縣較去年同期增加16人，而行人死亡事故中近4成發生在路口，近年行人死亡人數不降反升。

▲▼警方進行宣導。

分析路口行人肇事致死原因，多為未注意車前狀況、搶越行人穿越道；行人未依規定行走行人穿越道或天橋、地下道等3大主因。統計近3年，交叉路口因車輛不停讓路人，導致行人死傷件數，有逐漸攀升之勢，2017年計有1698件，至2019年增加至2278件，有鑑於此，屏東縣政府警察局9月祭出1個 月的交通大執法，確保交通安全。

屏東縣警方統計屏東縣內前5大行人傷亡最多路口為1.安心四橫巷、民生東路2.杭州、公園路3.民生、廣東路4.武愛、永大路5.仁德、公園路，自即日起至8月30日止為宣導期， 9月1日起至9月30日為期1個月將規劃綿密交叉勤務，加強5大路口以下違規行為執法：汽機車不禮讓行人先行、車輛駕駛人左右轉向不暫停禮讓行人優先通行、車輛及行人闖紅燈、行人未依規定行走行人穿越道或未依標誌、標線、號誌及手勢指揮任意穿越馬路。

屏東縣政府警察局長李文章表示，民眾駕車行經行人穿越道遇有行人穿越時，應注意暫停禮讓行人優先通過，若車輛未禮讓且距離行人3公尺以內，將依據道路交通管理處法條例開罰新臺幣1200到3600元，籲請用路遵守交通規則，確保平安交。

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