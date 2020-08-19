沒申報逕行搜索查出毒品...法官裁定撤銷　潮州分局尊重

▲屏東縣潮州警分局偵查隊長葉憲威表示尊重法院撤銷搜索聲請 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局8月10日偵查一件毒品案，未陳報法官及檢察官就逕行對古姓男子搜索，事後雖查獲1包毒品及吸毒工具，但法官以警方未經申報同意逕行搜索，違反規定，裁定撤銷該案，也就是古男持有毒品罪不成立。對此潮州警方19日表示尊重，並即刻要求要求所屬，往後查緝任何案件，均需依循最嚴法律程序執行。

潮州警分局員警於1日執行網路巡邏查緝毒品時，懷疑古男持有毒品，員警與古約定地點見面，隨後表明身分，要求古男打開背包，古男拒絕，警方遂強行搜索古男背包，在背包內查獲安非他命毒品1包及使用工具，訊後移送偵辦。

據悉，警方事後向法官申請補核發逕行搜索書狀，但法官認為，該案執行搜索員警未報請檢察官指揮偵辦，也沒有緊急逮捕、拘提、或拘捕現行犯等情而逕行搜索，違反刑事訴訟法第131條第2項規定，且沒有達到緊急搜索的要件，因此認定潮州警方違反規定，裁定撤銷搜索。

潮州警方表示尊重法裁定，據悉，但由於古男當時承認吸毒，警方也採尿送驗，未來確定他吸毒，檢方還是會依法處理，古男不是因此就被認定無罪。

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