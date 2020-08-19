「媽媽救命」暗夜山溝傳求救聲　枋寮警借梯爬5米救20歲女

▲屏東縣枋寮警分局春日分駐所巡佐張光仁在5公尺深的山溝找到少女 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「媽媽救命！」屏東縣春日鄉民晚上經過2、3樓高的山邊大排水溝，隱約聽到微弱的救命聲音，緊張地向警方報案，枋寮警方獲報前往救援，不顧數公尺高的芒草、藤蔓及毒蛇，借梯子攀爬救人，終於發現少女行蹤，立即以無線電呼叫勤務中心聯絡消防單位前來，抬上5公尺高的平地，載往就醫，民眾對警方奮不顧身救人，讚嘆不已。

日前一民眾神色慌張騎機車前往枋寮警分局春日分駐所，向警方報案稱剛剛丟完垃圾，行經春日路的山邊大排水溝，約有2、3層樓高，隱約聽見深溝裡傳來女性喊叫媽媽救命等微弱聲音。

由於適逢深夜，報案地點又在山溝，春日分駐所巡佐張光仁不敢大意，立即攜帶探照燈並備妥繩索等裝備後火速馳抵現場。張員扺達現場，先大聲呼喊欲確認傷者位置，但山區深溝長滿數公尺高的芒草、藤蔓，深不見底，雖以探照燈四處搜尋，仍看不到傷者。

張員見事態緊急，只好向附近住戶借得梯子後，不顧可能遭毒蛇咬傷的危險，獨自爬下濕滑且長滿雜草的大排水溝找尋，約走了數十步處時，在靠近堤岸邊處終於發現1名20多歲的年輕女子仰躺在草叢內，她當時已沒有氣力回應。

張員旋即以無線電呼叫該分局勤務中心通報消防單位前來救護，消防救護人員抵達現場初估傷者已呈現意識不清狀態，當下張員與消防救護人員及多位村民合力以擔架將少女從深達約有5公尺深的大排水溝接力拉抬上救護車緊急送醫救治。

張巡佐表示，依現場之環境，盧姓女子恐有失溫或遭受毒蛇咬傷之虞，才會奮不顧身第一時間下去救人，當事人及家屬頻向警方致謝，感謝警方能奮不顧身救援送醫。

分局長黃國源肯定巡佐張光仁不顧自身安危，冒險救人的精神，值得同仁學習。

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