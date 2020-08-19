屏東內埔2自小客車相撞　老師、學生4人受傷

▲屏東縣內埔美和技技大學校門口 19日早上發生車禍，4人受輕傷 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉美和科技大學校門前，19日早上發生一起車禍，兩輛自小客車相撞，其中紅色自小客車車頭嚴重受損，水箱破裂，一度還以為是油箱遭撞漏油，出動消防車到場警戒；這起車禍造成兩車4人分別受到輕傷，送醫治療。警方獲報前往處理，對駕駛酒測，酒測值均為零，相關肇事原因，由警方調查處理。

▲▼兩輛自小客車相撞。

18日早上9時30分左右，一輛由洪姓老師駕駛的自小客車，內載太太及小孩，由南往北欲開往任職的小學方向，途遇另一輛內埔鄉美和科技大學舒姓大學生駕駛的自小客車，準備轉彎進入學校，兩車發生相撞，其中紅色自小客車車頭受到衝撞，幾乎全毀，造成兩車4人受傷。

民眾發現分別向警方、消防人員報案，救護車到場檢視傷者情況，發現4人受到輕傷，分別送到兩家醫院治療，其中紅色自小客車水箱被撞破，一度以油箱漏油，消防人員還出動消防車到場備，幸只是虛驚一場。

內埔警方初步調查，舒姓學生駕車欲進入校園，洪姓老師載妻小北上要到學校，發生車禍，警方已調閱行車紀錄器及相關資料進行處理，釐清肇事責任。

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