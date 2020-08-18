川普難接受弟弟死訊…可能在白宮舉辦追悼會！　坦言度過艱難周末

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普弟弟羅伯特•川普（Robert Trump）15日病逝，享壽71歲。而川普也透露，可能會在21日於白宮替弟弟舉辦追悼會，「我可以在白宮替我的弟弟做件小事，他非常愛我們的國家。」不過目前尚未有任何具體細節。

根據CNN報導，川普（Donald Trump）計畫星期五（21日）在白宮替弟弟羅伯特舉行簡單的追悼儀式，「我們可以在白宮為我的兄弟做一件小事，我們正在考慮，這對他來說是最大的榮耀，他會感到非常榮幸，因為他非常愛我們的國家。」目前尚未有任何關於儀式的具體細節。

▲年輕時的川普（右）與胞弟羅伯特川普（左）。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯特今年來身體狀況不佳，一度入住加護病房達一周時間，但近期曾因摔倒腦出血，在過去幾周已經處於無法講電話的狀態，川普14日還曾到訪紐約曼哈頓的醫院探視，不料羅伯特隔日就病逝。

川普17日也在新聞節目「福斯與朋友」（Fox & Friends）中透露，上周末對他來說非常難熬，儘管他知道弟弟過世這件事會發生，「這不是個美好的周末，這非常艱難，他是我朋友，人們說是最好的朋友，這是真的，接受失去他真的很不容易。」

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