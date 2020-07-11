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快訊／白宮：川普將下特赦令！　對「通俄門」顧問史東減刑

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▲▼ 川普競選顧問史東（Roger Stone）25日凌晨在佛州住處遭逮，涉通俄門七項罪名。（圖／路透）

▲ 川普競選顧問史東（Roger Stone）遭判刑40個月。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外媒報導

長期擔任美國總統川普競選顧問的親信兼「老友」史東（Roger Stone），因為在「通俄門」案因妨礙國會調查罪名，遭判刑40個月。不過白宮10日宣布，川普將下特赦令為史東減刑。史東預計14日前會向監獄報到。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）10日在聲明中指出，「史東已經遭受了很大的痛苦，他受到不公平的對待，就像本案中的其他人一樣，史東現在自由了！」麥肯內尼表示，史東是俄羅斯騙局的受害者，而且此刻若有人遭監禁，就會因新冠疫情面臨嚴重的醫療風險。

現年67歲的史東去年11月被判有罪，罪名包括欺騙國會、干擾證人，以及阻礙眾議院調查川普2016年總統大選是否曾與俄羅斯串通等；今年2月因妨礙國會調查罪名，遭判刑40個月。

根據《路透社》報導，自從宣判之後，川普持續與顧問們討論減刑的可能性，而10日記者問及時，川普也說，「我會考慮的，我認為史東跟很多人一樣，受到不公平的對待。」而川普決定下達特赦令，也代表著他對刑事案「最果斷」的干預。

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