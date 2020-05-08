川普勝利！　司法部撤銷前國安顧問「通俄門」刑事告訴

▲美國前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）因涉嫌在「通俄門」一案對聯邦調查局（FBI）作偽證，2017年正式遭到起訴，也在庭上認罪。不過，美國司法部卻在7日以缺乏「合理的調查依據」為由，撤銷對佛林的刑事起訴。

總統川普的競選團隊從2016年大選期間，就被懷疑與俄羅斯有瓜葛，而佛林也成為「通俄門」爆發後，第一個辭職下台的川普團隊官員，也是被第4名被特別檢察官穆勒（Robert Mueller）起訴的調查對象。

佛林2017年12月認罪，並承認自己先前沒有如實陳述自己在政權交接期間，與前俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）之間的往來。佛林在聲明中表示，「我意識到自己的行為是錯的，經由對神的信仰，我正在努力做出對的事。」

不過，司法部卻以以缺乏「合理的調查依據」為由，並指最初的調查行動毫無啟動的理由，向聯邦法院聲請撤銷對佛林的刑事起訴，儘管目前尚未得到批准，但對於川普來說仍是一大勝利。

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