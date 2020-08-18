選定白宮接受共和黨提名！川普：這裡很自在　民主黨怒批「貶低」還可能觸法

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



文／中央社

美國總統川普今天說，他下週將在白宮的現場演說中，接受共和黨總統提名。這個構想已招致民主黨人與一些共和黨人批評，但川普證實將按計畫進行。

美國總統大選將於11月登場，民調落後民主黨對手拜登（Joe Biden）的川普，上週即向「紐約郵報」（New York Post）表示，他「可能」將在白宮草坪接受共和黨提名，稱這是「讓我感到自在的地方」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情迫使民主與共和兩黨改變全國代表大會舉行的形式。民主黨陣營捨棄如計畫讓人員出席威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）的集會，本週改採4天線上演說與活動。

對此，川普在威州奧斯科施（Oshkosh）競選造勢時，批評民主黨人預錄部分演說。

川普說：「我們星期四、下週四將發表真正的演說，你們可以聽到從白宮發布的現場演說。我們有很多話要說。」他的演說排定在下週共和黨全國代表大會最後一天發表。

民主黨人痛批，川普在白宮發表總統候選人提名演說，是將這一座具有歷史意義的總統官邸政治化。聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，川普把白宮用於政治活動之中，是再度「貶低白宮地位」。

1939年實施的「海契法」（Hatch Act）禁止政府人員利用職務權限干預選舉結果。川普堅稱他的計畫不會違法，因為總統不受此法約束。

不過，法律專家說，川普或許有豁免權，但在白宮舉行與全國代表大會有關的活動，還是可能讓其他政府官員觸法。

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