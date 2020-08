快訊／前一天才奔醫院探望！川普弟紐約病逝　享壽71歲

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普弟弟羅伯特•川普(Robert Trump)傳出病逝消息。《CNN》報導,總統新聞發言人證實,美國總統川普弟弟羅伯特•川普病逝於紐約,享壽71歲。

▲川普與弟弟合照。(圖/路透社)

綜合外媒報導,匿名消息人士14日向美國廣播公司新聞網(ABC News)表示,羅伯特川普目前住進曼哈頓醫院,且病情相當嚴重;白宮隨後證實此事。川普(Donald Trump)向媒體表示,「我有一個好弟弟,我們的關係始終非常好,他現在在醫院裡,希望他會沒事,他正在經歷一段糟糕的時光。」未料僅一天,仍傳出病逝的消息。

據悉現年71歲的羅伯特6月時,住進紐約西奈山醫院重症加護病房一個多星期,最後曝光時間約在7月份,當時姪女瑪莉(Mary Trump)爆料要出書公布家族黑暗歷史,羅伯特抱病要求法院阻止該書出版,更驕傲表示,「我們整個家族都以出色的總統哥哥為傲」。

▲川普在白宮官網上悼念弟弟。(圖/白宮官網)

