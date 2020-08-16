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快訊／前一天才奔醫院探望！川普弟紐約病逝　享壽71歲

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記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普弟弟羅伯特•川普（Robert Trump）傳出病逝消息。《CNN》報導，總統新聞發言人證實，美國總統川普弟弟羅伯特•川普病逝於紐約，享壽71歲。

▲▼年輕時的美國總統川普（右）與胞弟羅伯特•川普（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與弟弟合照。（圖／路透社）

綜合外媒報導，匿名消息人士14日向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，羅伯特川普目前住進曼哈頓醫院，且病情相當嚴重；白宮隨後證實此事。川普（Donald Trump）向媒體表示，「我有一個好弟弟，我們的關係始終非常好，他現在在醫院裡，希望他會沒事，他正在經歷一段糟糕的時光。」未料僅一天，仍傳出病逝的消息。

據悉現年71歲的羅伯特6月時，住進紐約西奈山醫院重症加護病房一個多星期，最後曝光時間約在7月份，當時姪女瑪莉（Mary Trump）爆料要出書公布家族黑暗歷史，羅伯特抱病要求法院阻止該書出版，更驕傲表示，「我們整個家族都以出色的總統哥哥為傲」。

▲川普在白宮官網上悼念弟弟。（圖／白宮官網）

▲川普在白宮官網上悼念弟弟。（圖／白宮官網）

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