飢渴人夫尬聊前女友　「乾柴烈火激戰回味」才想彌補婚姻…竟得知當爹了！

▲男網友跟前女友見面後，乾柴碰到烈火。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

人類最痛苦痛，莫過於孤單。一名國外的網友日前投書到《太陽報》論壇，提到自己因為跟妻子分隔兩地，情慾難耐之下答應前女友見面，沒想到一心想要復合的前女友，煮了一桌的美食、美酒，兩人氣氛好之下竟一發不可收拾，事後網友想找妻子彌補卻接到前女友「懷孕」的消息。

根據英國《太陽報》報導，該名男網友提到因為妻子的父親過世，因此妻子需要返回娘家幫忙，而在新冠疫情期間，在外行動也不是太方便，於是彼此見面的時間大幅減少。然而這時卻遇到男網友的前女友出現，兩人經過幾次聊天，勾起了過去的一些回憶，舊情綿綿之下前女友便邀請男網友到家中吃飯。

男網友表示，「帶著一個對妻子的愧疚之心，還是赴了前女友的約，她準備了許多美食、準備了酒，我就這樣聊著，然後還是接了吻、上了床，已經很久沒有性生活的我，終於大爆發」。事後男網友因為對妻子感到愧疚，決定還是搭機去陪伴妻子，未料前女友卻開始傳訊息引起妻子注意，男網友不得已終於攤牌，兩人婚姻降到冰點。

經過溝通之下，男網友決定與妻子一起修補婚姻，這時卻傳來前女友的消息：「我懷孕了」。這讓男網友相當矛盾，因為目前他跟妻子並沒有小孩，但還是希望有一天可以擁有，如今不知道如何抉擇。

鄉民們看到這則貼文，紛紛搖頭「兄弟，你這樣很渣」、「這太過分了」、「千萬不要這樣」、「不然就離婚再跟前女友繼續吧！」

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