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貝魯特爆炸原因翻盤？「恐攻機率大增」　伊朗外長＋真主黨海嗆：絕對報復

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▲▼黎巴嫩貝魯特當地時間4日傍晚發生大爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩貝魯特大爆炸後續處理繁雜。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

黎巴嫩貝魯特爆炸引發國際關注，各家救援隊與調查小組紛紛進駐救援、協助，正當外界都在注意2750噸的硝酸銨存放問題時，伊朗外交部長札里夫（Mohammad Javad Zarif）先攤牌表示，千萬不要利用民眾的痛苦達到政治目的，暗示若發現幕後黑手為以色列，將會付出沉重的代價。

綜合外媒報導，美國國務卿海爾（David Maclain Hale）、法國防部長帕利（Florence Parly）、伊朗外交部長札里夫日前抵達黎巴嫩，形容眼前景象根本「慘不忍睹」之外，也參與爆炸調查會議，目前對於硝酸銨爆炸的原因還尚有疑慮，除了本身自燃、或遭到誘燃之外，同樣也朝恐攻的方向分析。

▲▼黎巴嫩貝魯特港爆炸，周圍住宅全毀。（圖／路透）

▲許多國家皆投入救援。

札里夫表示，目前國際社會應該朝協助黎巴嫩前進，並非利用人民痛苦達到政治目的。伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）則警告，若調查結果顯示為蓄意攻擊，且以色列也有參與，那黎巴嫩將會復仇，目前遭人襲擊的可能分為兩種，「縱火或是小型炸彈」。

貝魯特4日發生大爆炸後，讓該國的經濟擔子更加沉重，文化遺產上約有60座古蹟瀕臨崩塌，不少網友也號召捐款幫助，就連國家博物館也被毀壞，這場災難造成至少30萬人無家可歸、6000多人重傷、163人死亡。

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