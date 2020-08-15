親弟「病重」入院！川普急赴探視…只待不到1小時　推特不忘替自己造勢　

▲年輕時的美國總統川普（右）與胞弟羅伯特•川普（左）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國白宮14日證實，總統川普的弟弟羅伯特•川普（Robert Trump）病重住院，目前尚不清楚具體病因，川普則準備立刻趕往紐約曼哈的醫院探視。川普也向記者表示，他的哥哥正在經歷一段糟糕的時光。

匿名消息人士14日向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，羅伯特川普目前住進曼哈頓醫院，且病情相當嚴重；白宮隨後證實此事。川普（Donald Trump）向媒體表示，「我有一個好弟弟，我們的關係始終非常好，他現在在醫院裡，希望他會沒事，他正在經歷一段糟糕的時光。」

Just landed in New York to see my brother, Robert. We’re going for New York on November 3rd. We’re going to Reduce Taxes, Increase Law Enforcement, and bring it back BIG TIME! #MAGA pic.twitter.com/VIxo7yWyQs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2020

川普稍晚也在推特發文表示，他已經抵達紐約，不過配的圖卻是他接受《紐約郵報》（New York Post）訪問的封面，趁機替自己造勢，「我已經抵達紐約準備探望我弟弟，我們會在11月3日回到紐約，我們會減稅、增加執法力道。」據了解，川普在醫院內待了不到一小時。

現年72歲的羅伯特川普在6月時，就曾住進紐約西奈山醫院（Mount Sinai hospital）的重症加護病房一個多星期。最近一次在媒體前曝光是7月時，姪女瑪莉（Mary Trump）將出新書爆料家族的黑暗歷史，羅伯特川普當時要求法院阻止該書出版，並表示，「我們整個家族都以出色的總統哥哥為傲。」