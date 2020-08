親弟「病重」入院！川普急赴探視…只待不到1小時　推特不忘替自己造勢　

▲年輕時的美國總統川普(右)與胞弟羅伯特•川普(左)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國白宮14日證實,總統川普的弟弟羅伯特•川普(Robert Trump)病重住院,目前尚不清楚具體病因,川普則準備立刻趕往紐約曼哈的醫院探視。川普也向記者表示,他的哥哥正在經歷一段糟糕的時光。

匿名消息人士14日向美國廣播公司新聞網(ABC News)表示,羅伯特川普目前住進曼哈頓醫院,且病情相當嚴重;白宮隨後證實此事。川普(Donald Trump)向媒體表示,「我有一個好弟弟,我們的關係始終非常好,他現在在醫院裡,希望他會沒事,他正在經歷一段糟糕的時光。」

Just landed in New York to see my brother, Robert. We’re going for New York on November 3rd. We’re going to Reduce Taxes, Increase Law Enforcement, and bring it back BIG TIME! #MAGA pic.twitter.com/VIxo7yWyQs