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親弟「病重」入院！川普急赴探視…只待不到1小時　推特不忘替自己造勢　

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▲▼年輕時的美國總統川普（右）與胞弟羅伯特•川普（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲年輕時的美國總統川普（右）與胞弟羅伯特•川普（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國白宮14日證實，總統川普的弟弟羅伯特•川普（Robert Trump）病重住院，目前尚不清楚具體病因，川普則準備立刻趕往紐約曼哈的醫院探視。川普也向記者表示，他的哥哥正在經歷一段糟糕的時光。

匿名消息人士14日向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，羅伯特川普目前住進曼哈頓醫院，且病情相當嚴重；白宮隨後證實此事。川普（Donald Trump）向媒體表示，「我有一個好弟弟，我們的關係始終非常好，他現在在醫院裡，希望他會沒事，他正在經歷一段糟糕的時光。」

川普稍晚也在推特發文表示，他已經抵達紐約，不過配的圖卻是他接受《紐約郵報》（New York Post）訪問的封面，趁機替自己造勢，「我已經抵達紐約準備探望我弟弟，我們會在11月3日回到紐約，我們會減稅、增加執法力道。」據了解，川普在醫院內待了不到一小時。

現年72歲的羅伯特川普在6月時，就曾住進紐約西奈山醫院（Mount Sinai hospital）的重症加護病房一個多星期。最近一次在媒體前曝光是7月時，姪女瑪莉（Mary Trump）將出新書爆料家族的黑暗歷史，羅伯特川普當時要求法院阻止該書出版，並表示，「我們整個家族都以出色的總統哥哥為傲。」

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