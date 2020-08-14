小弟買不到口罩超失落　下秒遇「口罩大亨」塞整疊…得知價格網噴淚：沒有這種人！

▲網友分享巧遇印度小弟買口罩。（圖／翻攝自臉書Sarawak My Hometown 我来自砂拉越）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在東南亞地區持續造成確診上升，馬來西亞截至14日確診人數達到9129人、死亡病例125例。馬來西亞人民持續做好個人防疫，一名網友就分享自己在雜貨店的目睹經歷，一位小男孩因為找不到口罩失落的走出商店，網友及時伸出援手將口罩給了小男孩，在疫情世界中摸索出一到溫暖。

近日馬來西亞網路上，瘋傳一名網友的經歷。一名在馬國的印度小弟，走進一間雜貨店詢問老闆「有賣口罩嗎？」但老闆卻回「沒有賣口罩」，當下小弟相當失望的步出店外。網友看到小弟似乎需要幫助，於是上前詢問「你需要口罩嗎？」小弟則問：「要多少錢？」

這時網友向小弟表示，「不用錢的，我送給你！」讓小弟感到相當吃驚，並說道：「我回家跟我爸爸拿錢再來還你」，堅持不欠人情。這時網友表示，「不用了，剛好有緣遇到口罩大王，趕快戴起來保護好自己吧！」

這段在疫情下的感動小插曲，在網路上迅速被討論，不少鄉民直呼「謝謝你好心人，你可能會救了小弟一家人」、「人間處處有溫情」、「這才是真的患難見真情啊！」、「很感動的故事，世上根本沒有這種人啊！你是神」、「您一定會有好報的」。

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