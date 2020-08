台灣旅美女醫抗疫　與幼女分離故事登上紐約時報

▲今年3月,紐約成為全美疫情最嚴重的地區,維爾夫婦決定把女兒安絲麗(Ainsley)和愛德琳(Adeline)送到楊伊倫在新加坡的姊姊家。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,圖中人物並非新聞當事人)

文/中央社台北15日電

紐約時報報導,來自台灣的女醫師楊伊倫與同樣是醫生的美籍夫婿維爾為了參與抗疫,把兩個年幼的女兒送到新加坡給親人照顧,沒想到親子就此分離3個多月,這對夫婦克服萬難,才終於和兩個可愛的女兒團圓。

39歲的楊伊倫是紐約曼哈頓特別外科醫院(the Hospital for Special Surgery)的麻醉師,但曾接受重症醫療訓練,因此被徵調參與2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)插管病患的救治工作。維爾(David Weir)大她10歲,是紐約長老教會曼哈頓下城醫院(New York–Presbyterian Lower Manhattan Hospital)與魏爾康乃爾醫學中心(Weill Cornell Medical Center)的重症胸腔科醫師,兩人育有3歲和1歲的女兒。

紐時14日報導,今年3月,紐約成為全美疫情最嚴重的地區,維爾夫婦決定把女兒安絲麗(Ainsley)和愛德琳(Adeline)送到楊伊倫在新加坡的姊姊家。她的姊姊楊珮君與澳洲夫婿有一對年紀稍大的兒子,兩個家庭認為這是好的安排,因為當時新加坡的疫情相對輕微。

New article about one of my favorite medicine attendings ⁦@WeillCornell⁩ - We Didn’t See Our Kids for 109 Days - The New York Times https://t.co/zdTDVRs5oP