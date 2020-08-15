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沙灘上蹂躪洋妹…2噁徒杖殺觀光客判死　「泰王慶生龍心大悅」減刑直接活下！

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▲▼2014年泰國龜島英國遊客命案。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014年泰國龜島英國遊客命案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

備受爭議的泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）上月慶祝自己68歲壽辰，不僅奢華慶祝之外，更替上千名囚犯減刑，其中包括2014年犯下姦殺觀光客的「恐怖沙灘命案」，原先遭到判處死刑的2兇手，如今減刑為無期徒刑。

綜合外媒報導，2014年9月在泰國龜島沙灘上被民眾發現有兩具屍體臥趴，民眾緊急報警。警方調查，死者為24歲男子米勒（David William Miller）與23歲的漢娜（Hannah Victoria Witheridge），兩人當時前往龜島度假，在沙灘上遭到攻擊，被人用木棍、鋤頭打死，漢娜甚至還遭到性侵，泰國警方當時態度消極的辦理此案，引起相當大的爭議，甚至被質疑是為了要維護觀光形象，所以想要吃案。

▲▼2014年泰國龜島命案嫌犯。（圖／路透社）

▲2014年泰國龜島命案嫌犯。（圖／路透社）

檢方後來在漢娜身上採集到DNA，接著突然逮捕兩名嫌犯溫梭吞（Win Zaw Htun）及梭林（Zaw Lin），他們曾返回命案現場重新推演案發過程，最終遭到判處死刑，但這偵辦的過程中，一名泰國著名的偵辦專家卻表示，DNA其實根本就與案情沒有關係，兩人有可能是替死鬼而已。

上月28日泰王壽辰，宣布特赦千名刑犯的罪罰，龜島案件的兩名囚犯也為其中，也因為在獄中表現良好，因此改為終身監禁逃過一死。

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沙灘上蹂躪洋妹！2男杖殺觀光客判死　「泰王慶生」減刑活下來
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