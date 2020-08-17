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高雄補選落幕「兩個輸家、沒有贏家！」　黃暐瀚直言：國民黨2022更困難

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▲▼高雄市長補選，江啟臣現身李眉蓁競選總部發表感言。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨黨主席江啟臣（中）、秘書長李乾龍（左）陪李眉蓁出面接受敗選。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長補選落幕，民進黨候選人陳其邁順利當選市長，而國民黨、民眾黨則吞下敗仗。對此，資深媒體人黃暐瀚評論這場補選是「兩個輸家、沒有贏家！」也代表著，國民黨2022更加困難。

針對這次高雄市長補選，黃暐瀚17日在臉書發文表示「兩個輸家、沒有贏家！」國民黨、民眾黨這次慘敗，輸得徹底，短期內在高雄，元氣難回。但民進黨也不算「贏家」，只不過是不出意外的，贏得選舉，票數跟投票率都比預期更低，這是市長當選人陳其邁的「小小警訊」，證明「討厭韓國瑜」不等於「支持民進黨」，這三十萬票，未來仍有游移空間。

至於，有國民黨支持者認為「補選不如棄選」，黃暐瀚認為，這不是要國民黨放棄高雄！而是要一個已經「扭斷腳踝的球員」，下場治療休息幾個月，以期來日復出。

黃暐瀚說，一堆人堅持「不派人等於放棄高雄」、「不推人無法跟高雄選民交代」！但這是「補選」，不是「四年一次的正規選舉」。難道你會要求喬丹扭斷韌帶之後，還繼續打下一場比賽，只因爲場邊有很多球迷嗎？況且這不只嚴重傷害這個運動員，斷送他的運動生命，對球迷來說，帶傷硬打的比賽，會好看嗎？算尊重嗎？

黃暐瀚表示，藍軍從今年一月的34％，降到只剩25.9％，樹倒猢猻散，西瓜偎大邊，這次的補選，將會讓國民黨的2022，更加困難。

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