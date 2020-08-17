3學者分析高雄市長補選：惹怒年輕選民　政治前途就玩完了

▲民進黨國際部主任羅致政舉行座談會，分析高雄市長補選。（圖／民進黨國際部提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨國際事務部16日舉行「高雄市長補選座談會」，由立委羅致政主持，邀請三位學者郭育仁、游清鑫、董建宏，分別針對高雄市長補選的結果進行分析。其中，董建宏從人口結構分析，他認為只要惹怒年輕選民，政治前途也就玩完了。

郭育仁指出，高雄市長補選後，新任市長陳其邁必須面對一個朝小野大的市議會、解決高雄的環境污染問題、發展高雄產業，並持續面對青年人口外流的問題，「此次選舉對於國民黨而言，標誌著2022年幾個縣市選舉的前哨戰，包括2018年才由綠轉藍的縣市。」

游清鑫則表示，儘管這次選舉是地方性選舉，但得到全國性的關注，國民黨的敗選可歸因於韓國瑜的總統敗選、韓國瑜的被罷免、李眉蓁候選人本身的特質，以及不佳的選舉操作。

至於民進黨的勝選，游清鑫認為，原因來自中央政府的施政政績、韓國瑜罷免案的餘溫，以及候選人陳其邁的豐厚選舉資源。

董建宏表示，這次選舉實際上從2018年開始，已經選了兩年，他從人口結構分析選情指出，2018年高雄市長選舉時，韓國瑜得票率高的選區多是外來年輕人口較多的選區；但是，2020年的罷免投票中，贊成票高的選區，也是這些選區，可見年輕的外來人口成為選舉關鍵。

因此，董建宏認為，如果惹怒年輕選民，政治前途就玩完了。他以高雄人的角度分享，高雄人一直認為自己被當成「二等城市」，高雄人渴望由真正理解高雄的人來主持市政，但同時，高雄又是移民城市，高雄願意接受外來人選，但前提是，必須心在當地，高雄人不願再忍受「台北第一，高雄第二」的思維。

此外，熟悉國際事務的民進黨發言人謝佩芬也表示，由於此次高雄市長補選是台灣民主史上第一次市長被罷免的延續，高雄市民在八個月內投了三次票，因此外國駐台使節都很關心。

謝佩芬表示，上週末，她即帶領約20位外國駐台大使與代表至高雄觀選，參觀陳其邁競選總部、與競選總幹事趙天麟立委座談，並近身觀察候選人市場拜票及晚會活動。隨後，民進黨國際部在補選結束後的第一時間，舉辦分析補選結果座談會，即是旨在讓外國使節更了解台灣政治最新情勢。

▼民進黨國際部主任羅致政舉行座談會，分析高雄市長補選。（圖／民進黨國際部提供）

