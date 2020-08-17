　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁IG粉絲追蹤走勢圖曝光「當選市長飆破10萬」　柯文哲近期掉粉1500

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳其邁在IG的追蹤粉絲呈現直線攀升的趨勢，而柯文哲則出現掉粉的狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳其邁在IG的追蹤粉絲呈現直線攀升的趨勢，而柯文哲則出現掉粉的狀況。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

高雄市長補選落幕，比對過去90天內，政壇重量級人物在Instagram的粉絲經營狀況，新科市長陳其邁飆升最快；而台北市長柯文哲則是政壇各大咖中，包括韓國瑜、朱立倫、蔡英文等，少數有明顯穩定「掉粉」的趨勢，追蹤粉絲近期跌破93萬大關。

在市長補選結束後，藍營內部掀起討論聲浪，甚至被認為黨主席之爭可能提前開打，而身兼台北市長的民眾黨主席柯文哲，則因為沒有南下高雄與候選人吳益政出席敗選記者會，跟民進黨立委賴品妤隔空駁火，在社群間也有眾多話題。

針對高雄市長補選，民進黨國際部在16日舉行一場「高雄市長補選座談會」，會中學者董建宏則分析，認為目前政壇，只要惹怒年輕選民，政治前途也就完了。

對於年輕人的支持者經營，攤開普遍年輕人使用的instagram社群網站數據，在現任國民黨主席江啟臣方面，擁有2萬2900名，在過去這段時間，多分享在高雄替候選人李眉蓁站台、拉票的貼文，只是他未有足夠的數據，可以顯示其粉絲走勢。

其次，近期也被認為很可能重返爭取國民黨主席的朱立倫，擁有1.9萬粉絲，貼文也趨於生活化，有打拳擊、美食、旅遊，幫李眉蓁站台的貼文只有1則，若是較嚴肅的社會議題，近期也有一則文章是談及修憲工程；翻看他過去90天粉絲的走勢，其實是有穩定在攀升的。

在前高雄市長韓國瑜方面，他的IG擁有9.8萬粉絲追蹤，近期的貼文不多，主要是請市民注意豪大雨、祝福端午節、父親節的長輩貼文；在其過去90天裡，粉絲的走勢上，先前有突然暴增的趨勢，但也出現穩定下滑的狀況。

▼圖左為朱立倫IG粉絲過去90天的走勢，有逐步上升的趨勢；圖右為韓國瑜，先前有突然攀升，但近期又有稍微下滑。（圖／IG）

▲▼政壇藍、綠、白陣營大咖政治人物，經營IG粉絲，過去90天消長走勢。（圖／IG）▲▼政壇藍、綠、白陣營大咖政治人物，經營IG粉絲，過去90天消長走勢。（圖／IG）

在總統蔡英文方面，她的IG擁有75.6萬的粉絲，分享貼文多與國政有關，包括接見美國衛生部長、日本前首相，黨務方面近期多是替陳其邁站台、吃小吃、出席社群之夜等。

攤開蔡英文IG在過去90天的粉絲走勢，雖然沒有突破性的增長，但其實是有穩定增加的趨勢；至於陳其邁方面，似乎受到選戰的影響，粉絲數突破10.9萬。

觀察陳其邁近期貼文多是家裡的貓、競選總部的狗，多半則是與競選相關的貼文，不過文章多避免嚴肅生硬的議題；如果從IG粉絲走勢來看，過去90天是直線飆升，在短短幾天就增加達5000多粉絲。

▼圖左為陳其邁IG過去90天追蹤粉絲走勢，有明顯暴增的趨勢；圖右為蔡英文，呈現穩定成長。（圖／IG）

▲▼政壇藍、綠、白陣營大咖政治人物，經營IG粉絲，過去90天消長走勢。（圖／IG）▲▼政壇藍、綠、白陣營大咖政治人物，經營IG粉絲，過去90天消長走勢。（圖／IG）

至於最早開始經營IG，且過去受年輕人支持的柯文哲，在IG擁有多達92.8萬粉絲。在其貼文中，有1則是與吳益政高雄市長補選有關，其他則多是市政訊息。

如果從過去90天粉絲追蹤的走勢來看，柯文哲是上述政壇各大咖中，少數出現穩定掉粉趨勢的狀況，近期丟掉1500多位粉絲，總追蹤量也跌破93萬大關。

▼柯文哲IG擁有90多萬追蹤，不過呈現穩定下滑掉粉的狀況，近期跌破93萬大關。（圖／IG）

▲▼政壇藍、綠、白陣營大咖政治人物，經營IG粉絲，過去90天消長走勢。（圖／IG）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
他聽「台積電再戰台中」傻了...好奇怎不設廠高雄　神人曝關鍵
帶未成年嫩模喝酒開房...山下智久下場出爐　1男神也遭殃
《多情》賴慧如爆等簽字離婚！認「搬出去住」親回真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李問找東引青年設計師　民進黨連江縣黨部成立紀念酒曝光！

總統府呼籲「八大場所要戴口罩」　　雲林、台南、高雄：不遵守者開罰

下屆宜蘭縣長也要贏！　蔡英文要宜蘭市長江聰淵「加油」

台南學甲戰警再發威！　案發24小時逮捕單車竊嫌

王世堅挺賴品妤　嗆爆柯文哲：不演了！褲子濕了回家找爸媽

陳其邁IG粉絲追蹤走勢圖曝光「當選市長飆破10萬」　柯文哲近期掉粉1500

陳玉珍將赴東沙島考察　張宏陸：花公帑偽出國…給國防添風險

割麥喊「用韓國瑜的高標準檢視」　陳其邁反酸：我不會打麻將也不喝酒

蔡英文17日宜蘭趴趴走　參觀菓子工廠、連拜2間廟宇

網傳高雄補選作票　中選會駁斥：假消息！製造社會對立

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

李問找東引青年設計師　民進黨連江縣黨部成立紀念酒曝光！

總統府呼籲「八大場所要戴口罩」　　雲林、台南、高雄：不遵守者開罰

下屆宜蘭縣長也要贏！　蔡英文要宜蘭市長江聰淵「加油」

台南學甲戰警再發威！　案發24小時逮捕單車竊嫌

王世堅挺賴品妤　嗆爆柯文哲：不演了！褲子濕了回家找爸媽

陳其邁IG粉絲追蹤走勢圖曝光「當選市長飆破10萬」　柯文哲近期掉粉1500

陳玉珍將赴東沙島考察　張宏陸：花公帑偽出國…給國防添風險

割麥喊「用韓國瑜的高標準檢視」　陳其邁反酸：我不會打麻將也不喝酒

蔡英文17日宜蘭趴趴走　參觀菓子工廠、連拜2間廟宇

網傳高雄補選作票　中選會駁斥：假消息！製造社會對立

自創縣市「合體字」！寫出台灣人情味　工整筆跡網敲碗：出貼圖

汪自動「關基」！　調皮爸往牠「翹臀」偷充電秒復活怒瞪

不捨好友回家！阿金「偶像劇式攔車」　奴才幫IG傳情超閃

爽嗑漢堡無負擔！專家授「雞胸減重法」食譜秘方...比速食店還好吃

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

中信華航聯名卡首發目標喊30萬張！　拚國內第一大飛行卡

弟玩電腦管不動！姐請「刺青老大」坐鎮　網笑：半甲94派

月薪55K背車貸16K！喜歡「刷卡付費」嫌記帳困難　她嘆：錢都不知去哪

刷新台灣直銷界超狂業績的美麗秘密！東森全球新連鎖鑽石經銷商挑戰28億信心十足

「2020宜蘭情人節」8/25龍潭湖登場　3公里環湖步道化身浪漫七夕鵲橋

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

政治熱門新聞

韓粉繼續罷免！最危險的反而是她

陳其邁還未上任　議長先來下馬威

不爽李眉蓁被酸「世紀慘敗」　趙少康氣到甩筆

陳其邁剛當選！　網秒發起「公民割麥行動」

賴品妤火大開嗆柯文哲　要被抓去關了是不是？

文總秘書長林錦昌請辭：「進退有時，來去自如」

阿札爾訪台未達效果！美下一招曝

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

李登輝追思會落幕　王燕軍：辛苦一輩子，我來接你回家

林為洲喊「告別韓流」　葉元之：只會講幹話

我駐紐辦事處遭改名「中華民國領事館」？　外交部澄清

李來希暈倒後腦杓撞牆　網驚：保重身體

蔡詩萍：民眾黨無將可用　「看著辦」投機性格被選民看穿

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

更多熱門

相關新聞

蔡英文宜蘭趴趴走　要市長江聰淵「加油」

蔡英文宜蘭趴趴走　要市長江聰淵「加油」

總統蔡英文17日宜蘭趴趴走，4個行程未公開講話，但在最後行程的參拜五結鄉四結福德廟後，上車前，特別對著民進黨下屆宜蘭縣長人選呼聲高的宜蘭市長江聰淵說「加油」，外界解讀，在贏下高雄補選後，她要江在下屆宜蘭縣長選舉也要贏。

王世堅挺賴品妤　嗆柯：不演了！褲子濕了回家找爸媽

王世堅挺賴品妤　嗆柯：不演了！褲子濕了回家找爸媽

用韓國瑜的高標準檢視！陳其邁：我不打麻將不喝酒

用韓國瑜的高標準檢視！陳其邁：我不打麻將不喝酒

蔡英文宜蘭趴趴走　參觀2工廠參拜2廟宇

蔡英文宜蘭趴趴走　參觀2工廠參拜2廟宇

即／他LINE群「嗆殺市府高官」　台南落網

即／他LINE群「嗆殺市府高官」　台南落網

關鍵字：

陳其邁柯文哲蔡英文朱立倫韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面