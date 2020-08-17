陳其邁IG粉絲追蹤走勢圖曝光「當選市長飆破10萬」　柯文哲近期掉粉1500

▲陳其邁在IG的追蹤粉絲呈現直線攀升的趨勢，而柯文哲則出現掉粉的狀況。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長補選落幕，比對過去90天內，政壇重量級人物在Instagram的粉絲經營狀況，新科市長陳其邁飆升最快；而台北市長柯文哲則是政壇各大咖中，包括韓國瑜、朱立倫、蔡英文等，少數有明顯穩定「掉粉」的趨勢，追蹤粉絲近期跌破93萬大關。

在市長補選結束後，藍營內部掀起討論聲浪，甚至被認為黨主席之爭可能提前開打，而身兼台北市長的民眾黨主席柯文哲，則因為沒有南下高雄與候選人吳益政出席敗選記者會，跟民進黨立委賴品妤隔空駁火，在社群間也有眾多話題。

針對高雄市長補選，民進黨國際部在16日舉行一場「高雄市長補選座談會」，會中學者董建宏則分析，認為目前政壇，只要惹怒年輕選民，政治前途也就完了。

對於年輕人的支持者經營，攤開普遍年輕人使用的instagram社群網站數據，在現任國民黨主席江啟臣方面，擁有2萬2900名，在過去這段時間，多分享在高雄替候選人李眉蓁站台、拉票的貼文，只是他未有足夠的數據，可以顯示其粉絲走勢。

其次，近期也被認為很可能重返爭取國民黨主席的朱立倫，擁有1.9萬粉絲，貼文也趨於生活化，有打拳擊、美食、旅遊，幫李眉蓁站台的貼文只有1則，若是較嚴肅的社會議題，近期也有一則文章是談及修憲工程；翻看他過去90天粉絲的走勢，其實是有穩定在攀升的。

在前高雄市長韓國瑜方面，他的IG擁有9.8萬粉絲追蹤，近期的貼文不多，主要是請市民注意豪大雨、祝福端午節、父親節的長輩貼文；在其過去90天裡，粉絲的走勢上，先前有突然暴增的趨勢，但也出現穩定下滑的狀況。

▼圖左為朱立倫IG粉絲過去90天的走勢，有逐步上升的趨勢；圖右為韓國瑜，先前有突然攀升，但近期又有稍微下滑。（圖／IG）



在總統蔡英文方面，她的IG擁有75.6萬的粉絲，分享貼文多與國政有關，包括接見美國衛生部長、日本前首相，黨務方面近期多是替陳其邁站台、吃小吃、出席社群之夜等。

攤開蔡英文IG在過去90天的粉絲走勢，雖然沒有突破性的增長，但其實是有穩定增加的趨勢；至於陳其邁方面，似乎受到選戰的影響，粉絲數突破10.9萬。

觀察陳其邁近期貼文多是家裡的貓、競選總部的狗，多半則是與競選相關的貼文，不過文章多避免嚴肅生硬的議題；如果從IG粉絲走勢來看，過去90天是直線飆升，在短短幾天就增加達5000多粉絲。

▼圖左為陳其邁IG過去90天追蹤粉絲走勢，有明顯暴增的趨勢；圖右為蔡英文，呈現穩定成長。（圖／IG）



至於最早開始經營IG，且過去受年輕人支持的柯文哲，在IG擁有多達92.8萬粉絲。在其貼文中，有1則是與吳益政高雄市長補選有關，其他則多是市政訊息。

如果從過去90天粉絲追蹤的走勢來看，柯文哲是上述政壇各大咖中，少數出現穩定掉粉趨勢的狀況，近期丟掉1500多位粉絲，總追蹤量也跌破93萬大關。

▼柯文哲IG擁有90多萬追蹤，不過呈現穩定下滑掉粉的狀況，近期跌破93萬大關。（圖／IG）

