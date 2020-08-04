動用特權為親信減刑　川普大膽越過尼克森都不敢越的紅線

▲美國總統川普特赦因「通俄門」判刑40個月的親信史東（Roger J.Stone Jr.）。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國總統川普日前利用特權為親信史東(Roger J.Stone Jr.)減刑，引發民主黨批評，連自家人都不挺。川普總統曾說，他會記取前總統尼克森(Richard M. Nixon)跌落總統寶座的教訓，但此事已跨越了當年深陷水門案泥淖的尼克森所不敢跨越的紅線。

據《紐約時報》報導，史東是川普的親信兼「老友」，長期擔任競選顧問，因妨礙國會調查「通俄門」案遭判刑40個月。根據美國憲法，總統赦免權範圍很廣，但僅適用聯邦犯罪，不能赦免各州起訴的罪犯和各種彈劾案。美國最高法院19世紀就曾裁定，「國會不能限制總統赦免權效力」，1974年最高法院還表示，總統行使赦免時擁有「不受約束的行政裁量權」，這顯示總統赦免權幾乎不受任何限制，連國會都無法干涉。

報導指出，川普顯然明白替親信史東減刑，有可能在政治上具有爆炸性影響，所以一直沒有行動，但眼看史東即將入獄，終於還是動用減刑特權；川普這麼做有可能是想拿史東案「測風向」，只要他判定政治代價並不太高，未來可能會進一步大膽幫助其他盟友。

民主黨眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）稱川普此舉是「令人震驚的腐敗行徑」，說她將尋求立法，防止總統利用己身權力保護替他個人掩飾而被判刑的人。此立法可能面臨憲法重重障礙，川普當然也絕無可能同意簽署。

共和黨有人指責川普「濫權」、顛覆司法正義，猶他州參議員羅穆尼（Mitt Romney）推文寫道：「歷史性腐敗：美國總統為了保護自己，特赦罪名成立的人。」