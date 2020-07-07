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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

白廷奕／正義怎麼遲到了？柯洪玉蘭案—保險業務員之死

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▲▼為邱和順自由而騎—各界聲援邱和順記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲33年前一樁女保險員之死，判決書中的故事全由刑求而來的自白構成，也讓邱和順遭羈押超過30年之久。（圖／記者湯興漢攝）

判決書裡記載的事實，距離真實有多遙遠？一位女保險員的死，又為何如此不尋常？

今天，讓我們告訴你兩個故事。

1987年11月24日，一位住在苗栗縣的50歲女性，在開完早上9點半的例行晨會後，離開了公司。而她就此失蹤。

直到再次被人發現時，只剩下軀幹，四肢不翼而飛，連頭也遍尋不著。

這起駭人聽聞的事件，就是「柯洪玉蘭分屍案」。

判決書裡訴說的罪行

柯洪玉蘭身高150公分、體重60公斤，人際交往甚廣的她，除了是位保險業務員，地方上大家也都知道她是大家樂簽賭的組頭。也許就是這樣的身分，讓邱和順起了貪念，計畫強取她的錢財。

身為地方角頭的邱和順，對於押走一個普通的歐巴桑，顯然不太有自信，因為他找來9個男人和2輛汽車犯案。那天傍晚，他們用公用電話打給柯洪，佯稱要簽大家樂，並在竹南鎮上找到她，這才發現車子已經「滿載」，只好讓一個人下車去騎她的機車，而柯洪也不知為何就上了車。

一行人將她載到邱和順的家，開始向她索討50萬，柯洪此時身上有13萬元，但面對10個男人，她竟選擇抵死不從。邱等人沒辦法，又將她載到荒涼的「輝煌牧場」，5個人負責把風，另外5個則負責毆打柯洪，逼她把錢吐出來，但她仍然拒絕。

柯洪的奮勇顯然惹怒了邱和順，他拿出至今不知從何取來的繩索，將柯洪勒死。沒想到，她死亡後，因為擠壓到肺部殘存的空氣而發出聲音，讓邱等人誤以為柯洪沒死，另一個人又往太陽穴補了一刀。確認死後，邱和順才將她身上的13萬元取走。

為了湮滅罪證，邱等人從荒蕪一片的「輝煌牧場」，再開車前往10公里外的山區進行分屍。處理完畢後，一行人卻又沒有丟棄屍體，反而是將裝有屍體及衣物的三袋塑膠袋載回邱和順家，然後再由兩個人騎車去「輝煌農場」丟掉其中一袋屍體。

根據邱和順的自白，另外兩袋是他丟的，他丟在距離「人來人往」的龍鳳宮僅200公尺的水溝。柯洪的機車，則在邱和順家被解體，物件材料被賣掉，車牌則被邱和順丟在屍體的「旁邊」。

但那水溝近乎乾涸，從柯洪失蹤起至被發現為止，該鎮也沒有放水紀錄或下過大雨。最後，柯洪玉蘭的屍體在距離自白棄屍處「2公里」外的青草海邊被發現。

2011年，最高法院駁回上訴，邱和順死刑定讞。

故事到這裡結束。

然而，真的結束了嗎？上面這則故事說服你了嗎？

判決書外的故事

同年12月9日，柯洪玉蘭失蹤的第16天，柯洪的女兒接到一通不知名人士的電話。儘管她在八大行業上班，在外只用化名，對方卻一口叫出她的名字，「在青草海邊，有個被分屍的人，那好像是妳媽媽。」

三天後，找到柯洪的屍體，以及17公尺外的塑膠袋。

依據法醫的檢驗，發現切割屍體的刀工相當平整，懷疑是專業人士所為。竹南鎮警方也在塑膠袋中，發現了動物用的注射針筒、殺豬刀、長方形小刀、女用皮鞋及男用內褲。雖然以當時的鑑定技術，無法確定針筒的內容物，而內褲上的血跡因遭到污染而無法辨識，但柯洪女兒一眼就認出該皮鞋確實屬於母親，刀子更是提供了關鍵線索。

原來這把殺豬刀是特製的，上面寫有製刀者的姓名，透過製刀者，警方鎖定了一名從事宰豬業的男子。這名男子被指稱欠柯洪數萬元賭債，柯洪也時常出入男子住處。在柯洪失蹤的這段期間，他曾經身中三刀而自行前往醫院就醫，他向醫護人員聲稱是自殘所致，卻在傷口未好時，匆匆離開醫院。

租約為期一年的住處，他僅住了5個月就離開。離開前，還把住處徹底清洗過一遍。警方在他新家，發現了被燒過的殘骸，其中找到一樣物品——一枚鋼印，又被柯洪女兒認出是她母親所有。

當所有線索都指向這名男子嫌疑重大，竹南鎮警方正要收網逮人時，另外一處的台北市刑大，卻搶先宣布破案，犯人是邱和順。

最後，寫在判決書上，那個殺死柯洪玉蘭的人，不是該名男子，而是邱和順等人。

那些在判決內外都找不到的

判決書裡的故事，看似是一個完整的犯罪計畫，然而事實卻是——整個故事都是靠邱和順等人的自白拼湊起來的。

除了在青草海邊的屍體，在判決書上提到的每個地方，找不到繩索、找不到屍體及血跡、找不到車牌、找不到任何證物。有趣的是，那個僅距離屍體17公尺外的塑膠袋，以及裡面所有的東西，卻被判決排除在本案外。

靠著288份自白，人們編織出「陸正案」及「柯洪玉蘭案」的故事，被告們對於同一事件環節的描述，卻常相互矛盾，就連同一被告對同一件事的描述都前後矛盾。矛盾也就算了，如果是事實，那也許還有幾分可信，更糟的是，有的還與已知的事實不符。

柯洪失蹤那天的穿著，是白衣黑花套衫，下配綠色七分褲，但台北市刑大的污點證人卻說柯洪當天穿著白色連身裙，還說一行人押走的，是一個3、40歲、身高160多公分、體重50公斤的婦女。

邱和順等人的每個自白，對於擄走柯洪時間點也都不同，有的是中午，有的卻是下午2、3點，事實上，直到當天傍晚6點，柯洪的親戚還在她家附近看到她，甚至打過招呼。

直到最後一次偵查庭時，邱和順等人才有律師陪同。那天，幾乎所有人都翻了供，表示自己的自白是被警方刑求而來的。好巧不巧，警方的刑求還留下證據，至今仍放在民間司法改革基金會的網站上，供民眾點閱。1998年，當初刑求邱和順等人的其中4名警察，被判妨害自由及偽證罪有罪確定。

顯然，警察沒有放棄為自己的行為辯解。「刑求，在威權時期是警方的慣用手段。」他們說。

33年後的現在，民間團體仍在為了邱和順案聲援，期待透過阻止邱和順的死，看見不只是這個事件，更包括整個司法界及警界的改變。至今柯洪玉蘭的頭顱仍未被找到，彷彿是在刻意隱藏，對自己的不幸遭遇，以及這一切荒謬的辦案過程與判決結果，發出無聲的抗議。

除此之外，還有一樣東西還沒被找到：正義。

正在看這篇文章的你，在這個事件裡，你找到「正義」了嗎？

▲▼ 法律白話文運動●白廷奕，法律白話文運動專案研究員。以上言論不代表本報立場。

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