監院要求法務部重啟調查邱和順案　高涌誠：總統應考慮特赦

▲民間團體日前發起活動聲援邱和順。（資料照／民間司改會提供）



記者林銘翰／台北報導

我國羈押最久的死刑犯邱和順，目前已遭監禁長達32年，監察院10日通過監察委員高涌誠所提的調查報告，要求法務部與台灣高等檢察署有罪確定案件審查會查明真相，盼能查明真相以還給死者與被告公道。高涌誠表示，站在監察院的立場，真的認為邱和順是無辜的，「既然僵持在那邊，總統行使赦免權當然是個解套方法」，因此總統蔡英文應該要考慮特赦。

邱和順被控與共犯於1987年11月強盜分屍苗栗縣女保險業務員柯洪玉蘭，並在同年12月綁架男童陸正殺害棄屍，再向家屬勒贖新台幣100萬元得逞。邱和順在1988年遭到羈押，歷經法院13次審判，最高法院在2011年7月將邱和順判死刑、褫奪公權終身定讞，邱和順在判刑定讞前羈押超過23年，創下司法紀錄，目前也已遭關押32年。

▲監察院通過高涌誠所提調查報告，要求法務部查明邱和順案真相。（圖／記者林銘翰攝）



高涌誠表示，邱和順於2011年遭判處死刑定讞，偵審程序歷經23年，最高法院撤銷有罪判決11次，邱和順羈押至今超過30年，耗費大量司法及社會資源，使司法公信力備受質疑，其主因之一為該案重要證物遺失，導致法院無法以直接或客觀證據認定犯罪者，亦未能以現代新科技發掘真相。

高涌誠指出，根據模擬亞洲人權法院2019年針對「邱和順案」的判決，提到該案原確定判決以酷刑方式取得自白，又因證據遺失、無法詰問證人，以及法官重複參與審判有違公平審判原則，且邱和順遭單獨監禁4年、配戴腳鐐18年，受到酷刑及不正對待，已違反公民與政治權利國際公約規定，因此要求最高法院重新審查邱和順之定罪及處刑，彌補並糾正邱和順所受基本人權的侵害。

高涌誠說，法務部應鑑於被害人陸正含冤，若尋找到屍體並確認，可告慰死者在天之靈，本案被告邱和順羈押迄今已逾30年無法執行，其間遭受單獨監禁4年、配戴腳鐐18年，違反公民與政治權利國際公約規定，成為我國人權重大汙點，因此有重啟偵查審理，還原真相之必要。

▲監察委員高涌誠。（圖／記者林銘翰攝）



高涌誠表示，邱和順等人是否有明確犯案，依法應以證據認定，並詳細審酌共同被告證詞信用性及補強證據，然而邱和順等共犯主要以共犯自白、向陸正家人勒取贖金之電話錄音帶、從邱和順住處扣得之麻繩4條與袋子1個、指示交付贖款之字條等作為補強證據，惟該等證據欠缺關聯性。

高涌誠說，縱使邱和順等人符合「潛在或正在進行之犯罪人圖像」，然而共犯自白間相互矛盾，並且欠缺所有重要物證，充斥著檢警誘導、威逼與利誘等不正方法，已成為我國司法人權的重大汙點。高涌誠指出，法務部應鑑於被害人陸正含冤，若尋找到屍體並確認，可告慰死者在天之靈，希望法務部能就本案查明真相。

高涌誠表示，監察院已針對「邱和順案」提出四項報告，站在監察院的立場，真的認為邱和順是無辜的，「既然僵持在那邊，總統行使赦免權當然是個解套方法」，因此蔡英文應該要考慮特赦。不過高涌誠也說，特赦僅能解除邱和順含冤在獄的現狀，法務部還是應該要重新調查，才能真正還給邱和順清白。

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