雨天撐傘愜意散步…下秒遭雷擊「貫穿鼠蹊部」　男子生殖器→燒雞！

▲西班牙男子遭閃電擊中。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

西班牙馬德里一名男子日前拿著雨傘在花園時，直接被閃電擊中，電流從右手進入再穿過鼠蹊部，生殖器與大腿周圍大範圍燒傷，目前仍在治療中。

根據《UNLAD》報導，馬德里自治區托雷洛多內斯市（Torrelodones）一名61歲的老先生在11日上午拿著雨傘在自家花園中散步，看似愜意的早晨卻被突如其來的閃電打壞。當時一道閃電直接打中他拿傘的右手，接著從左腿鼠蹊部貫穿。

當地緊急救援人員指出，這名老先生的「生殖器和左腿鼠蹊部」出現大範圍的嚴重燒傷，被緊急送往鐵門大學醫院（Hierro Majadahonda University Hospital），現在仍在住院治療當中。

Tremenda granizada sobre Estepa(sevilla)



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西班牙國家氣象局（State Meteorological Agency）指出，歐洲正遭遇一系列雷擊，馬德里社區已經進入「惡劣天氣」的橙色預警；除了可能會有雷擊造成身體傷害之外，暴雨也對當地交通造成嚴重破壞，地鐵則因為淹水而暫時關閉。

另外，西班牙國家石油公司（Repsol）在普埃爾托利亞諾（Puertollano）存放的油箱10日遭閃電擊中爆炸。根據目擊者指出，當時旁邊的另一個油箱也被波及，同樣開始燃燒，所幸沒有發生任何傷亡。