「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解　他驚：根本台語多益900分

▲閃電的台語唸「夕那」。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

「閃電」的台語你會嗎？一名網友和朋友閒聊，近期颱風下雨打雷，其中一人突然提問，「你們知道閃電的台語怎麼說嗎？」現在所有年輕人頓時愣住，隔壁的一個老師傅解答，「啊母丟洗『夕那』（不是就是）」，另原PO感到震驚，「會說閃電的台語，算是宗師級嗎？」

原PO在PTT發文，跟同事還有一些老師傅閒聊，剛好談論到暴雨和閃電的話題，徒然其中一個人詢問，「你們知道閃電的台語是什麼嗎？」在場的年輕人瞬間腦袋一片空白，直接用台語念閃電兩字。此時，老師傅突然蹦出答案「夕那」，原PO感到震驚，在同輩和晚輩之間，沒聽過人會這樣講，「這根本是台語多益900分！」

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▲彩虹的台語念「ㄎㄧㄥ」。（圖／記者李毓康攝）

網友們看完後紛紛留言表示，「只會說單蕊公」、「剛問我媽真是夕娜」、「這很普遍吧，鄉下長大都會」、「宜蘭西北長大。大多都講天空在『夕』沒有聽過夕鈉」、「還算有聽過只是很少用到」、「夕納長大才知道，小時候沒印象」、「我是聽暮沉武德殿學到的」。

也有許多網友分享特別的台語發音，「衣櫥是湯速」、「老鷹可以念吃蛇鳥或『喇ㄏ一ㄡ』」、「黑面琵鷺是『歐命喇ㄅㄧㄟ』」、「彩虹會說ㄎㄧㄥ的才有資格拿900」、「百香果是時計果」、「有次老爸考我們蝌蚪的台語，小孩沒人會，奶奶說是抖ㄍㄨㄞˊ仔」。