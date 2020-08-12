午後大雷雨暴襲大台北！他拍下「101充電中」驚人畫面　網笑：索爾來了

記者賴文萱、鮑璿安／台北報導

今日午後對流雲系發展旺盛，大台北地區下午雷聲轟隆隆，雨勢相當劇烈。一名在台北信義區的陳姓民眾就剛好拍下閃電打中台北101的照片，上傳到FB社團「信義區三兩事」後引起許多迴響，有網友笑說「電磁炮已充能完成」、「電滿了」、「索爾來了」、「等下會有外星人開著機器人出來大殺四方」、「看來101裡面又有某個男人在發毒誓」。

▲閃電打中台北101，一名在台北信義區的民眾剛好拍下這驚人一刻。（圖／網友陳小中提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

拍下101充電中照片的網友陳小中接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，拍攝時間約是在下午2點44分，當時信義區已經下雨並且有雷聲，因為在打雷，想說就用手機拍看看能不能拍到閃電，沒想到居然拍到正好打中台北101的閃電。

▲午後大雷雨暴襲台北，一名在台北信義區的民眾用手機拍攝閃電。（圖／網友陳小中提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

陳小中說，他只是用一般智慧型手機拍攝，連續拍攝15分鐘，拍了500張左右的照片，也不知道自己會拍到什麼，結果一張一張看才發現，居然拍到打中101的閃電，覺得自己很幸運。

▲▼午後大雷雨襲擊，台北閃電打雷不斷。（圖／記者呂佳賢攝）

有網友笑說「電磁炮已充能完成」、「電滿了」、「索爾來了」、「等下會有外星人開著機器人出來大殺四方」、「看來101裡面又有某個男人在發毒誓」。

▲豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

受到對流發展旺盛影響，氣象局也持續發布豪、大雨特報。其中，台中市及雲林縣有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄以北地區及屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間雷擊及強陣風。

台北101表示有完善的避雷設施，除了有逾百支接雷器（避雷針），大樓外側也安裝避雷銅帶包覆整棟建築，透過如「金鐘罩」般的避雷系統把能量引到大地，確保大樓各項設施與人員的安全，下午打雷時，台北101大樓內人員無感，也沒有停電。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來