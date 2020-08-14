蔡英文總統參訪台南「河樂廣場」　與戲水小朋友開心互動

▲蔡英文總統聽取都市發展局簡報公園的設計理念時，讚許台南市政府為市民規劃了一個非常好的親水休憩空間。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統14日下午，在台南市長黃偉哲同下參觀榮獲「2020國家卓越建設獎」肯定，同時也是富比士雜誌譽為「世界七大令人期待公園」之一的河樂廣場，蔡總統聽取都市發展局簡報公園的設計理念時，頻頻點頭讚許台南市政府為市民規劃了一個非常好的親水休憩空間，蔡總統也與現場正在戲水的小朋友開心互動。

黃偉哲市長表示，日前他到總統府接受頒贈國家建設卓越獎特別貢獻獎，蔡總統就特別提到希望來看看台南得獎的一些建築作品。兩個星期後，蔡總統真的來了！很高興總統親自來參觀受到國內及國際肯定的河樂廣場，希望今天經過總統認證之後，會有更多人知道、想來這裡看看，尤其時值暑假及三倍券期間，歡迎旅客順遊國華街、神農街等鄰近商圈，相信能得到很好的旅遊及購物經驗。

今日河樂廣場參訪行程，包括立委林俊憲、陳亭妃，以及市議員陳怡珍、沈震東、周麗津、李啟維等也到場陪同蔡總統參觀。

台南市政府表示，河樂廣場歷經賴清德、黃偉哲兩位市長，從規劃到施工完成，2020年甫完工啟用，保留了當年中國城的部分遺構，新舊融合的都市更新景觀相當特別，更見證這個區域從興衰到再次蛻變躍起的軌跡。水光倒影的親水氛圍已成為小朋友最喜愛的戲水空間，詩意湖畔也是遊客網美拍照打卡的絕美景點。

台南市政府指出，河樂廣場自啟用以來，各單位經常在此舉辦親子及文化活動，透過寓教於樂的體驗，讓下一代了解河樂廣場的過去，並對這座新地標有更深層認同。期盼台南不僅是文化及美食之都，未來更提升城市競爭力，成為人們嚮往的幸福城市。

台南市都市發展局莊德樑局長簡報時提到，河樂廣場的改建工程是由荷蘭著名建築事務所MVRDV設計，將昔日繁華卻已沒落多年的中國城改建成一個被植栽環繞的都市潟湖。河樂廣場都更成果，不僅榮獲2020國家卓越建設獎最佳都市更新類得獎作品的殊榮，也陸續受到國外媒體爭相報導，除了富比士雜誌盛譽為世界七大令人期待的公園之一，並榮登國際媒體英國三大報衛報刊登評比為世界頂尖十大新建築之一。

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