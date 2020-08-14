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蔡英文總統參訪台南眷村文化園區　肯定水交社文史資產融古鑠今新風貌

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▲總統蔡英文，由台南市長黃偉哲持續陪同，參訪台南市「水交社文化園區」，感受文化資產保存及園區景觀有別以往的眷村風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文，由台南市長黃偉哲持續陪同，參訪台南市「水交社文化園區」，感受文化資產保存及園區景觀有別以往的眷村風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文14日下午，由台南市長黃偉哲陪同，參訪台南市數處吸睛的旅遊熱點，首站來到「水交社文化園區」，參觀以美軍在台南為主題的AIR台南館、水交社歷史館等處，聆聽人員引人入勝的歷史故事導覽，並肯定將官宿舍構築成藝文空間的構想，親自感受文化資產保存及園區景觀有別以往的眷村風貌。

▲總統蔡英文，由台南市長黃偉哲持續陪同，參訪台南市「水交社文化園區」，感受文化資產保存及園區景觀有別以往的眷村風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委林俊憲暨陳亭妃、賴惠員與市議員沈震東、李啟維、陳怡珍、周麗津、呂維胤、蔡筱薇等民代也都隨行前往，一同與在園區內慢遊的民眾親切致意。

▲總統蔡英文，由台南市長黃偉哲持續陪同，參訪台南市「水交社文化園區」，感受文化資產保存及園區景觀有別以往的眷村風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市文化局指出，14日適逢814空軍節，蔡總統的參訪格外具有意義，水交社是空軍飛虎隊的故鄉，許多重要將官曾居住於水交社內，地靈人傑的環境孕育逾50位將軍，「水交社文化園區」自2013年起歷經市府及各界團隊6年規劃、3年工程、耗資逾3億元，逐一將水交社宿舍群及景觀工程修復完工，構建園區八大主題館，拼湊出水交社記憶故事，期待以嶄新面貌再現風華。

▲總統蔡英文，由台南市長黃偉哲持續陪同，參訪台南市「水交社文化園區」，感受文化資產保存及園區景觀有別以往的眷村風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，水交社文化園區為台南矚目的新興旅遊亮點，園區內特色景觀及廣闊綠地，提供民眾一處悠閒遊憩的綠意空間；其歷史縱深橫跨明清至戰後軍眷居所，1941年日本海軍「台南航空隊」成立，戰後由空軍接收為空軍眷村，1956年「雷虎特技小組」飛行官及眷屬進駐居住，在國防部、文化部及台南市政府跨部會積極奔走努力之下，更成為保存台南眷村文化資產重要聚落。

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