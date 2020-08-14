蔡英文總統贈匾台南歸仁保西代天府　台南小英之友會陪伴支持

▲蔡英文總統南下，贈匾台南歸仁保西代天府，台南小英之友會幹部黃仁享、王正坤、徐國棠、杜明哲、陳興隆、林順泰、李明權也到場陪伴，展現民間支持的力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統南下，贈匾台南歸仁保西代天府，蔡英文總統與代天府主委陳黃素卿所率廟方委員團隊、志工合影之後，發現很多民眾想要跟總統合照，蔡總統突然開放現場民眾可以入鏡合影，展現親民作風，民眾扶老攜幼，開心與總統合照，台南市小英之友會幹部也在身後陪伴，與民眾一起度過一個歡樂中午。

台南市小英之友會副總會長王正坤醫師指出，台南保西代天府，初稱「大人廟」，位於台南市歸仁區，主祀代天巡狩朱府千歲、池府千歲與李府千歲，為清朝康熙時期台灣最弘敞之王爺廟。蔡英文總統贈匾過程，由台南市長黃偉哲，內政部長徐國勇、立委王定宇，陳亭妃、郭國文、賴惠員、台南議長郭信良、在地議員鄭佳欣、郭鴻儀、許又仁、吳禹寰與台南小英之友幹部會陪同，隨後進入廟內閒話家常，由立委王定宇向蔡英文總統報告地方民眾需求與社會現況，大廟主委陳黃素卿也向總統提出社會議題，政府與民間一起攜手建設社會，造福民眾。

台南小英之友會幹部黃仁享、王正坤、徐國棠、杜明哲、陳興隆、林順泰、李明權也到場陪伴，展現民間支持的力量。台南小英之友會副總會長王正坤醫師，也是台南市醫師公會前理事長，他表示蔡英文總統在台南的行程滿檔，出席交大台南校區致遠樓啟用，歸仁區保西代天府贈匾，參訪台南水交社文化園區、南區藍晒圖文創園區、中西區河樂廣場與十鼓仁糖文創園區。在這麼緊湊的行程當中，原本只有排定與代天府廟方幹部志工合影的行程，並沒有開放現場民眾一起合照的計畫，很多民眾聽聞蔡英文總統要來，早就蜂擁而至，在太陽下等待已久，蔡英文總統看著民眾熱情的眼神，突然開放民眾可以自由入鏡與總統合照，雖然特勤維安人員捏了一把冷汗，但是蔡英文總統展現親民作風，獲得現場民眾極高的讚賞。

王正坤醫師指出，台南小英之友會身為民間力量，會默默站在台下支持與陪伴蔡總統，扮演民間溝通的橋樑，協助打造幸福社會。

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