國台辦批蔡英文演說欺世盜名　陸委會：專制中共無權置喙

▲總統蔡英文在哈德遜研究所視訊會議上發表演說。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦13日批評總統蔡英文在美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的視訊會議上發表演說，是打著「自由民主幌子」惡意攻擊大陸，令人不恥，更難以欺世盜名。陸委會隨後回應，蔡總統闡述捍衛台灣自由民主，專制極權的中共當局根本無權置喙、更不必無的放矢。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）



國台辦發言人馬曉光指出，大陸堅決反對建交國與台灣發展任何官方關係，民進黨當局長期以來利用一些非政府組織平台打著自由民主幌子，惡意攻擊大陸，肆意破壞兩岸關係，在兩岸同胞中製造敵意和仇恨，「這種甘當西方反華勢力棋子，爲害兩岸同胞利益的行徑令人不齒，更難以欺世盜名。」

陸委會隨後回應，蔡總統在美國智庫發表演說，闡述捍衛台灣自由民主，並加強台美互動合作連結，這是主權國家擴大國際交流、堅定民主同盟的正常作為，也是台灣人民的心聲，專制極權的中共當局根本無權置喙、更不必無的放矢。

陸委會強調，蔡總統已再度強調兩岸「和平、對等、民主、對話」的互動原則、避免兩岸關係惡化，也呼籲對岸務實認清雙方差異，尊重台灣民主，「我們認為對岸應面對事實，儘早放棄對台威嚇打壓的不智舉措，理性承擔起相對的責任，方有助於兩岸長久和平。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

