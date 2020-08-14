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蔡英文總統參訪台南十鼓文創園區　力讚仁德糖廠工業遺產

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▲蔡英文總統與台南市長黃偉哲，連袂參訪全球第一座由工業遺產改造的鼓樂主題國際藝術村「台南十鼓仁德糖廠文創園區」，並欣賞表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡英文總統與台南市長黃偉哲，連袂參訪全球第一座由工業遺產改造的鼓樂主題國際藝術村「台南十鼓仁德糖廠文創園區」，並欣賞表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統14日與台南市長黃偉哲，連袂參訪全球第一座由工業遺產改造的鼓樂主題國際藝術村「台南十鼓仁德糖廠文創園區」，欣賞園區經營團隊，也是曾獲第52屆美國葛萊美獎、第九屆美國獨立音樂獎及台灣金曲獎入圍肯定十鼓擊樂團『祈天鼓動~天空斬』的演出。

蔡英文總統及黃偉哲市長一同受邀上台三擊鼓，祈求人民平安、經濟繁榮，希望藉由鼓樂來為世界一起祈禱，在全球疫情衝擊下，以音樂的力量來鼓舞大家的心。

▲蔡英文總統與台南市長黃偉哲，連袂參訪全球第一座由工業遺產改造的鼓樂主題國際藝術村「台南十鼓仁德糖廠文創園區」，並欣賞表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場由台南市長黃偉哲特別準備台南神級文創商品及小吃致贈蔡總統，十鼓團長謝十則以紀念天鼓縮小版致贈總統及市長，立委陳亭妃、王定宇、台南市文化局長葉澤山及市議員郭鴻儀、蔡旺詮皆陪同參訪。

▲蔡英文總統與台南市長黃偉哲，連袂參訪全球第一座由工業遺產改造的鼓樂主題國際藝術村「台南十鼓仁德糖廠文創園區」，並欣賞表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，很高興能邀請蔡總統蒞臨參觀十鼓仁糖文創園區，園區佔地約7.5 公頃，共有22 座日治時代所建築之舊倉庫。2005年由十鼓與臺南市文化局合作接手規劃，將閒置多年昔日台灣糖業公司仁德車路墘糖廠，賦予百年歷史的糖廠風華重現，化身為文創園區的，也成為台南具代表性的藝文地標。

▲蔡英文總統與台南市長黃偉哲，連袂參訪全球第一座由工業遺產改造的鼓樂主題國際藝術村「台南十鼓仁德糖廠文創園區」，並欣賞表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市文化局進一步說明，十鼓為鼓樂藝術成立主題文創園區的創舉，不但讓工業遺產及台灣鼓樂得以繼續發揚，有了重要基地，也感謝十鼓擊樂團的努力，讓廢棄糖廠搖身一變成為文創及充滿想像力的工業遺產，更貼近民眾的生活，也成為台南具代表性的熱門景點之一。

另外，參觀園區進駐的新創公司-初上石，該公司結合資通訊、微縮模型藝術、高擬真微型車與機電整合，在現場以1/24比例打造以台灣特殊風景與常見街景的小人國3.0版，藉由體感車上FPV頭盔，連結到小人國的小車，駕駛遨遊，猶如臨現場的真實駕馭感。

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