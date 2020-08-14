全文／蔡英文選前之夜喊話：投給陳其邁　總統一定全力相挺「高雄會做南部領頭羊」

▲總統蔡英文幫陳其邁站台。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蘇晏男／高雄報導

高雄市長補選15日登場。總統蔡英文14日南下替民進黨候選人陳其邁站台，並發言表示，她知道特別跑一趟投票，距離很遠、車票很貴、也很辛苦，但真的要拜託各位投給陳其邁「光復高雄」，「有其邁做市長，高雄會做南部的領頭羊，重新加強南台灣的區域聯合治理」。

另外，針對2018年陳其邁選輸給前任高雄市長韓國瑜，蔡英文則表示，「在那一場選戰，我要跟大家說一聲對不起，我們沒有選好。我還記得其邁在選舉結束後，告訴大家，高雄是一個愛與包容的城市，希望新市長可以把他鄉變故鄉，好好為高雄拚下去」。

蔡英文指出，「可是後來的故事大家都知道了，也都看到了。結果是『選錯人，會誤事】。這句話，全台灣可能沒有人比高雄人體會更深。今年六月的罷免投票，高雄人用最堅定的意志，寫下了歷史，我要恭喜高雄人。不過，明天我們還有一關要過，高雄人要用手中這一票，翻開民主的新頁，告訴全台灣，我們高雄人有氣魄，很驕傲，值得一個更好的市長」。

蔡英文發言全文如下：



我們的候選人陳其邁、其邁的太太、我的老長官張俊雄院長、高雄所有的黨公職，以及我們現場我最敬愛、最偉大的高雄人，大家晚安，大家好！

大家還記得嗎？今年的一月十號的選前之夜，我們也是在這個場地。那一天，我看到很多支持者、高雄人在現場，給蔡英文加油，我感受到高雄人的熱情，讓我知道隔天我一定會贏，也一定要贏，對不對？

為何我一定要贏？因為我要跟大家一起守住台灣。

各位，我們做到了，謝謝高雄人用一百零九萬張票給我支持，讓我繼續領導台灣，繼續守護民主、守護台灣，我要感謝大家，感謝高雄人！

從一月到現在，我們一起度過很多難關。疫情的攻勢，我們擋住了。紓困的難題，我們也撐過去了。現在，我們一起守住了疫情的防線，我們現在全力要振興經濟！

我要跟大家說，全世界都在看台灣人，為什麼台灣人做得到？

因為台灣人很團結，我要恭喜台灣人，在最困難的時候，我們執政團隊戰戰兢兢，但我們每一位台灣人跟政府站一起，我們團結，我們配合政府，我們守住疫情，全世界都在看台灣。

這幾天，日本前首相、美國衛生部長，接連來台灣訪問。在全球局勢劇烈變動的時候，台灣守住疫情、堅守民主自由的陣營，終於被世界看到了。

但是，台灣被世界看到的同時，對岸的文攻武嚇，從來沒有停止過。就在這幾天，他們也透過媒體說要軍事演習，想要恫嚇我們、影響台灣人的選擇。

但是我們都知道，對岸越打壓，台灣人民就越堅定。明天，我們一定要用手中的選票，選出一位會和我們，一起堅守台灣的高雄市長陳其邁。

蘇貞昌院長常常講「選對人，會做事」，我相信這句話，現場的高雄鄉親，感受最深。兩年前，其邁上一次參選市長的選前之夜，也是在這個場地。當時也有來的好朋友，是不是舉手一下？謝謝你們熱情相挺。

在那一場選戰，我要跟大家說一聲對不起，我們沒有選好。我還記得其邁在選舉結束後，告訴大家，高雄是一個愛與包容的城市，希望新市長可以把他鄉變故鄉，好好為高雄拚下去。

可是後來的故事大家都知道了，也都看到了。結果是「選錯人，會誤事」。這句話，全台灣可能沒有人比高雄人體會更深。今年六月的罷免投票，高雄人用最堅定的意志，寫下了歷史，我要恭喜高雄人。

不過，明天我們還有一關要過，高雄人要用手中這一票，翻開民主的新頁，告訴全台灣，我們高雄人有氣魄，很驕傲，值得一個更好的市長，大家說對不對？因為高雄人值得，對不對？

從確定要補選開始，陳其邁就是民主進步黨唯一的人選。他的歷練、經驗都沒話說。放眼望去三位候選人，我很有信心，我敢說，只有其邁做好準備，只有他是「大聯盟」等級的候選人。

以前其邁很尖銳，現在他可以面面俱到地協調事情；以前他有時候比較急躁一點，現在他變得思慮周全，很有耐心。

以前人家說他「彎不下來」，現在我看他拜票鞠躬，彎腰都超過九十度。

有人批評他選輸過，我要說，蔡英文也選輸兩次過，但是選輸沒有打倒我們，反而讓我們變得更強。

今天，被罷免的前市長，又重出江湖，想要對這次的補選有所指教。所以，我有幾句話要當著高雄市民面前跟其邁說。我要跟其邁說：唯一可以讓高雄重新開機的，就是你陳其邁。

陳其邁身上有一個責任，就是證明給所有高雄市民看，六月六號罷免的結果是正確的。

這不是一件簡單的事，如果明天陳其邁順利當選，他往後的市長的日子會很辛苦，高雄市長很可能是最難做的市長。高雄人罷免韓國瑜，不代表高雄人就支持陳其邁；他們也會用更高、更嚴的標準，來要求陳其邁。

所以，我要跟陳其邁說，兩年前我們是怎麼輸的，我們要懂得檢討。不要有任何錯覺，也不要有任何自滿。

如果明天高雄人再給陳其邁一次機會，我相信，陳其邁一定會好好珍惜。陳其邁，不會只會路平、燈亮、水溝通，他還要做一個真正改變高雄產業的市長，做一個真正改變城市命運的市長。我以及我們的執政團隊，也會珍惜這個機會，全力和陳其邁一起拚出高雄的新未來。

現在在全國各地，透過網路收看選前之夜的朋友們，如果你是高雄人，如果你還在猶豫要不要回家投票，請聽我說幾句話。

實在很抱歉，因為兩年前我和其邁不夠努力，高雄人才要經歷這一波周折，一年內為了投票，南北奔波三次。

我知道特別跑一趟投票，距離很遠、車票很貴、實在很辛苦。但是我真的要拜託各位，這一票請你一定要回來投票。

我們執政團隊的改變和進步，相信高雄人都看到了。明天大家投下這一票，不只是投給其邁，更是投給大家心愛的故鄉高雄，為故鄉的改變，我們投下這一票好不好？

這一票，投給橋頭科學園區；這一票，投給亞洲新灣區；這一票，投給市政重開機。所有南部縣市，集結資源一起分享，問題一起解決，總統一定全力來相挺，讓南台灣進步，讓南台灣繁榮。

台灣我來顧，高雄就交給陳其邁；蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳其邁，中央地方連一線，高雄的進步一定看得見。我們一起「兩年拚四年」，把高雄的光榮找回來，有沒有信心。

我也要拜託現場「死忠兼換帖」的高雄好朋友，如果你家裡有子弟在外面打拚，拜託等一下回家的時候，拿起電話、傳ㄧ個LINE，請他們無論如何，明天回家投票。

最後一哩路，光榮投三次，大家已經拚了兩次，關鍵決戰就在明天，請大家為高雄的未來再拚一次，讓高雄大邁進，不要讓故鄉倒退嚕。

我要再一次拜託，明天，所有的高雄人，請你都站出來！

高雄人站出來！高雄人投下去！用手中這一票，讓高雄這個偉大的城市，再一次創造光榮的歷史。

「一起投票，光復高雄」。支持一號陳其邁，好不好？

感謝大家，多謝大家。