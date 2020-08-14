　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／蔡英文選前之夜喊話：投給陳其邁　總統一定全力相挺「高雄會做南部領頭羊」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文幫陳其邁站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文幫陳其邁站台。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蘇晏男／高雄報導

高雄市長補選15日登場。總統蔡英文14日南下替民進黨候選人陳其邁站台，並發言表示，她知道特別跑一趟投票，距離很遠、車票很貴、也很辛苦，但真的要拜託各位投給陳其邁「光復高雄」，「有其邁做市長，高雄會做南部的領頭羊，重新加強南台灣的區域聯合治理」。

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，總統蔡英文站台。（圖／記者林敬旻攝）

另外，針對2018年陳其邁選輸給前任高雄市長韓國瑜，蔡英文則表示，「在那一場選戰，我要跟大家說一聲對不起，我們沒有選好。我還記得其邁在選舉結束後，告訴大家，高雄是一個愛與包容的城市，希望新市長可以把他鄉變故鄉，好好為高雄拚下去」。

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，總統蔡英文站台。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文指出，「可是後來的故事大家都知道了，也都看到了。結果是『選錯人，會誤事】。這句話，全台灣可能沒有人比高雄人體會更深。今年六月的罷免投票，高雄人用最堅定的意志，寫下了歷史，我要恭喜高雄人。不過，明天我們還有一關要過，高雄人要用手中這一票，翻開民主的新頁，告訴全台灣，我們高雄人有氣魄，很驕傲，值得一個更好的市長」。

蔡英文發言全文如下：

我們的候選人陳其邁、其邁的太太、我的老長官張俊雄院長、高雄所有的黨公職，以及我們現場我最敬愛、最偉大的高雄人，大家晚安，大家好！

大家還記得嗎？今年的一月十號的選前之夜，我們也是在這個場地。那一天，我看到很多支持者、高雄人在現場，給蔡英文加油，我感受到高雄人的熱情，讓我知道隔天我一定會贏，也一定要贏，對不對？

為何我一定要贏？因為我要跟大家一起守住台灣。

各位，我們做到了，謝謝高雄人用一百零九萬張票給我支持，讓我繼續領導台灣，繼續守護民主、守護台灣，我要感謝大家，感謝高雄人！

從一月到現在，我們一起度過很多難關。疫情的攻勢，我們擋住了。紓困的難題，我們也撐過去了。現在，我們一起守住了疫情的防線，我們現在全力要振興經濟！

我要跟大家說，全世界都在看台灣人，為什麼台灣人做得到？

因為台灣人很團結，我要恭喜台灣人，在最困難的時候，我們執政團隊戰戰兢兢，但我們每一位台灣人跟政府站一起，我們團結，我們配合政府，我們守住疫情，全世界都在看台灣。

這幾天，日本前首相、美國衛生部長，接連來台灣訪問。在全球局勢劇烈變動的時候，台灣守住疫情、堅守民主自由的陣營，終於被世界看到了。

但是，台灣被世界看到的同時，對岸的文攻武嚇，從來沒有停止過。就在這幾天，他們也透過媒體說要軍事演習，想要恫嚇我們、影響台灣人的選擇。

但是我們都知道，對岸越打壓，台灣人民就越堅定。明天，我們一定要用手中的選票，選出一位會和我們，一起堅守台灣的高雄市長陳其邁。

蘇貞昌院長常常講「選對人，會做事」，我相信這句話，現場的高雄鄉親，感受最深。兩年前，其邁上一次參選市長的選前之夜，也是在這個場地。當時也有來的好朋友，是不是舉手一下？謝謝你們熱情相挺。

在那一場選戰，我要跟大家說一聲對不起，我們沒有選好。我還記得其邁在選舉結束後，告訴大家，高雄是一個愛與包容的城市，希望新市長可以把他鄉變故鄉，好好為高雄拚下去。

可是後來的故事大家都知道了，也都看到了。結果是「選錯人，會誤事」。這句話，全台灣可能沒有人比高雄人體會更深。今年六月的罷免投票，高雄人用最堅定的意志，寫下了歷史，我要恭喜高雄人。

不過，明天我們還有一關要過，高雄人要用手中這一票，翻開民主的新頁，告訴全台灣，我們高雄人有氣魄，很驕傲，值得一個更好的市長，大家說對不對？因為高雄人值得，對不對？

從確定要補選開始，陳其邁就是民主進步黨唯一的人選。他的歷練、經驗都沒話說。放眼望去三位候選人，我很有信心，我敢說，只有其邁做好準備，只有他是「大聯盟」等級的候選人。

以前其邁很尖銳，現在他可以面面俱到地協調事情；以前他有時候比較急躁一點，現在他變得思慮周全，很有耐心。

以前人家說他「彎不下來」，現在我看他拜票鞠躬，彎腰都超過九十度。

有人批評他選輸過，我要說，蔡英文也選輸兩次過，但是選輸沒有打倒我們，反而讓我們變得更強。

今天，被罷免的前市長，又重出江湖，想要對這次的補選有所指教。所以，我有幾句話要當著高雄市民面前跟其邁說。我要跟其邁說：唯一可以讓高雄重新開機的，就是你陳其邁。

陳其邁身上有一個責任，就是證明給所有高雄市民看，六月六號罷免的結果是正確的。

這不是一件簡單的事，如果明天陳其邁順利當選，他往後的市長的日子會很辛苦，高雄市長很可能是最難做的市長。高雄人罷免韓國瑜，不代表高雄人就支持陳其邁；他們也會用更高、更嚴的標準，來要求陳其邁。

所以，我要跟陳其邁說，兩年前我們是怎麼輸的，我們要懂得檢討。不要有任何錯覺，也不要有任何自滿。

如果明天高雄人再給陳其邁一次機會，我相信，陳其邁一定會好好珍惜。陳其邁，不會只會路平、燈亮、水溝通，他還要做一個真正改變高雄產業的市長，做一個真正改變城市命運的市長。我以及我們的執政團隊，也會珍惜這個機會，全力和陳其邁一起拚出高雄的新未來。

現在在全國各地，透過網路收看選前之夜的朋友們，如果你是高雄人，如果你還在猶豫要不要回家投票，請聽我說幾句話。

實在很抱歉，因為兩年前我和其邁不夠努力，高雄人才要經歷這一波周折，一年內為了投票，南北奔波三次。

我知道特別跑一趟投票，距離很遠、車票很貴、實在很辛苦。但是我真的要拜託各位，這一票請你一定要回來投票。

我們執政團隊的改變和進步，相信高雄人都看到了。明天大家投下這一票，不只是投給其邁，更是投給大家心愛的故鄉高雄，為故鄉的改變，我們投下這一票好不好？

這一票，投給橋頭科學園區；這一票，投給亞洲新灣區；這一票，投給市政重開機。所有南部縣市，集結資源一起分享，問題一起解決，總統一定全力來相挺，讓南台灣進步，讓南台灣繁榮。

台灣我來顧，高雄就交給陳其邁；蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳其邁，中央地方連一線，高雄的進步一定看得見。我們一起「兩年拚四年」，把高雄的光榮找回來，有沒有信心。

我也要拜託現場「死忠兼換帖」的高雄好朋友，如果你家裡有子弟在外面打拚，拜託等一下回家的時候，拿起電話、傳ㄧ個LINE，請他們無論如何，明天回家投票。

最後一哩路，光榮投三次，大家已經拚了兩次，關鍵決戰就在明天，請大家為高雄的未來再拚一次，讓高雄大邁進，不要讓故鄉倒退嚕。

我要再一次拜託，明天，所有的高雄人，請你都站出來！

高雄人站出來！高雄人投下去！用手中這一票，讓高雄這個偉大的城市，再一次創造光榮的歷史。

「一起投票，光復高雄」。支持一號陳其邁，好不好？

感謝大家，多謝大家。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
韓國瑜「最美發言人」彎腰…邪惡視角曝！網嗨：有妳台灣更偉大
賓士哥喊加滿改口「付300元」！打工媽淚吞差額…站長回應了
賓士哥進站98加滿！「結帳變只加300」強硬離去　打工媽飆淚
韓國瑜站台秒爆金句：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選前之夜江啟臣來加持　李眉蓁壓軸致詞：民進黨囂張不恐怖「恐怖的是大家不投票」

「準備好做第一名市長」　陳其邁：一定會讓高雄成為偉大的城市

韓國瑜力挺李眉蓁：市長投3號　行政院長給陳其邁當

韓國瑜風雨中吶喊　力挺李眉蓁「繼續路平、燈亮、水溝通」

全文／蔡英文選前之夜喊話：投給陳其邁　總統一定全力相挺「高雄會做南部領頭羊」

基隆65歲長者每年增加3千名　林右昌：R線公車在我任內撐到現在已是奇蹟

阮昭雄率「小英雄天團」助陣陳其邁　高唱「向前行」、「愛你一萬年」

快訊／韓國瑜站台秒爆金句：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

影／高雄選前之夜藍綠大拼場　3張空拍圖看陳其邁現場湧入10萬人

拉兩大布條「光榮投三次」陳其邁感性喊盡所有力氣當第一名市長

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

馬丁玩遊戲「划水超快」敵隊傻爆眼　黃鐙輝有夠興奮：他會衝浪！！

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

砸錢印「500萬張」貼紙防偷吃 祭出處分！外送員違規將停權

選前之夜江啟臣來加持　李眉蓁壓軸致詞：民進黨囂張不恐怖「恐怖的是大家不投票」

「準備好做第一名市長」　陳其邁：一定會讓高雄成為偉大的城市

韓國瑜力挺李眉蓁：市長投3號　行政院長給陳其邁當

韓國瑜風雨中吶喊　力挺李眉蓁「繼續路平、燈亮、水溝通」

全文／蔡英文選前之夜喊話：投給陳其邁　總統一定全力相挺「高雄會做南部領頭羊」

基隆65歲長者每年增加3千名　林右昌：R線公車在我任內撐到現在已是奇蹟

阮昭雄率「小英雄天團」助陣陳其邁　高唱「向前行」、「愛你一萬年」

快訊／韓國瑜站台秒爆金句：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

影／高雄選前之夜藍綠大拼場　3張空拍圖看陳其邁現場湧入10萬人

拉兩大布條「光榮投三次」陳其邁感性喊盡所有力氣當第一名市長

阻斷急性腎損傷惡化成慢性腎病！台大醫院找出關鍵解藥

中信女子高球賽吳佳晏領先　程思嘉連抓3鳥67桿單日最佳

桃園第一次！　巴基斯坦新住民獨立建國紀念日車隊遊行受注目

鄭惠中移送北檢再嗆「死有餘辜」…統派獨派爆衝突酸「中共打來一起死」

MSCI微幅調降台股權重「8月31日收盤生效」　法人：短期操作須謹慎應對

幾乎不會動！他擔心鼠寶生病急求醫　檢查後聽「3字結論」傻眼

不斷更新／周思齊本季10轟、陳子豪又建功　兄弟5局扳平6比6

選前之夜江啟臣來加持　李眉蓁壓軸致詞：民進黨囂張不恐怖「恐怖的是大家不投票」

「準備好做第一名市長」　陳其邁：一定會讓高雄成為偉大的城市

美元轉弱「資金流向亞洲」！亞股悶聲發大財　專家看好科技、金融、消費3大亮點

政治熱門新聞

獨家／民眾拿「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

雲林查獲偽造三倍券　何志偉：下週就發雞排

快訊／對李登輝肖像潑紅漆女子抓到　上次對鄭麗君甩巴掌

其邁場超過10萬人　李眉蓁逾5萬人

圖／「巧巧」李坤儀淚送爺爺最後一程

即／李登輝移靈車隊出發濟南教會

LIVE／李登輝移靈火化　「最後巡禮」文武百官府前致意

曾文惠未出席李登輝火化禮拜原因曝光

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

快訊／李坤儀捧著李登輝骨灰

韓國瑜幫李眉蓁站台　陳揮文怒了

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

即／韓國瑜大進場現身　離開市長64天登場

更多熱門

相關新聞

韓國瑜力挺李眉蓁：市長投3號　閣揆給陳其邁

韓國瑜力挺李眉蓁：市長投3號　閣揆給陳其邁

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今(14)日晚間在台糖物流園區前空地進行的選前之夜，久未露面的前高雄市長韓國瑜率領其清廉又專業的執政團隊到現場力挺李眉蓁，他並與李眉蓁相擁，表達最誠摯的支持。截至晚間9時，現場已有10萬人到場。

阮昭雄率「小英雄天團」助陣陳其邁

阮昭雄率「小英雄天團」助陣陳其邁

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

拉兩大布條「光榮投三次」陳其邁談被罷免團隊

拉兩大布條「光榮投三次」陳其邁談被罷免團隊

高雄選前之夜藍綠大拼場　3張空拍圖看陳其邁現場湧入10萬人

高雄選前之夜藍綠大拼場　3張空拍圖看陳其邁現場湧入10萬人

關鍵字：

蔡英文陳其邁2020高雄市長補選

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

獨家／民眾拿「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

更多

最夯影音

更多
譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面