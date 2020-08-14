影／高雄選前之夜藍綠大拼場　3張空拍圖看陳其邁現場湧入10萬人

記者蘇晏男／高雄報導

高雄市長補選倒數1日，藍綠候選人皆舉辦選前之夜做最後衝刺。民進黨候選人陳其邁的主辦單位宣稱現場湧入10萬人，而國民黨候選人李眉蓁的主辦單位在晚間9時許時，同樣表示現場支持者達10萬人。

▲陳其邁14日選前之夜空拍圖。（圖／陳其邁辦公室提供，下同）

陳其邁選前之夜由基進黨立委陳柏惟站台拉開序幕，並找來行政院長蘇貞昌、副總統賴清德、總統蔡英文，輪番上陣發表力挺陳其邁的談話，在選前最後一夜呼籲高雄市民明天記得站出來投票。根據主辦單位統計，陳其邁選前之夜約湧入10萬名支持者。

而李眉蓁陣營，除前總統馬英九、副總統吳敦義、國民黨主席啟臣、前國民黨主席朱立倫等人站台外，備受矚目的前高雄市長韓國瑜也在晚間9時許現身造勢現場。

▲總統蔡英文幫陳其邁站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼李眉蓁選前之夜湧入大批支持者，韓國瑜也現身力挺。（圖／實習記者方敬攝）

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