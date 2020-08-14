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2萬盒夯色口罩開搶！50家萊爾富「時間、門市」一次看　下一波3清新色曝光

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▲萊潔口罩。（圖／業者提供）

▲萊潔口罩目前已推出11種顏色。（圖／業者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

近日新冠肺炎疫情相當不穩，許多民眾在備足口罩的同時，也非常注重時尚感，萊潔「玩色．炫彩系列」口罩一直廣受消費者喜愛，熱門色丹寧玫瑰及冰河藍也再次重磅登場，今（14）日至22日，全台50家萊爾富將陸續開賣，總量共達2萬盒。此外，萊潔業者也公開了下一波將推出的3個清新色口罩，非常值得期待。

全台50家萊爾富門市將於今（14）日至22日期間陸續發售萊潔丹寧玫瑰及冰河藍口罩，總量共計2萬盒，一盒50入，售價399元，每人限購一盒。萊潔口罩業者強調，「我希望用貨量來安定大家一直買不到的心情」，因此備足口罩提供給消費者。

請繼續往下閱讀...

▲萊潔口罩將於全台50家萊爾富門市販售。（圖／翻攝自萊爾富官網）

▲萊潔口罩將於全台50家萊爾富門市陸續販售。（圖／翻攝自萊爾富官網）

除了萊爾富將於今（14）日開賣口罩，基隆札幌藥妝（14）日至16日也會正式發售共達5000盒的萊潔丹寧玫瑰及冰河藍口罩，而大樹及丁丁藥局同樣也會在本週陸續販售。

萊潔的業者透露，除了目前推出的11個顏色外，日後還會再推出「蜜粉黃、蜜光橘、雪花白」3個清爽色系，而後更將陸續公告另外6個隱藏色，總共會推出20種炫彩口罩來滿足民眾。

▲萊潔口罩。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富再度開賣冰河藍及丹寧玫瑰色口罩。（圖／業者提供）

▲萊潔口罩。（圖／業者提供）

►►其他藥妝口罩販售資訊如下：

美廉社（13）日至25日開放「不限身分預購」南六醫療口罩，每盒50片裝，售價259元，一人至多限購5盒，訂購完成後5日可至原門市取貨，全台限量5萬盒。

蝦皮購物每日下午5時限量開賣「福德好罩」，盒裝50入售價399元，民眾可任選雲彩紫、櫻花粉或水漾藍，每人每日最多可購買2盒，且1盒即享免運，24小時內就可送達。

Yahoo奇摩購物每日上午11至12時開放販賣成人口罩，有中衛、匠心、宏瑋、3M Nexcare等醫用口罩可購買，每人限購一盒。

永猷口罩為國家口罩隊的成員，採自產自銷，會在FB粉絲專頁開放民眾團購。今（14）日10時將準時開團預購9月的口罩，詳情亦於明日公布於臉書。

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