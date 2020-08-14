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剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣　安格斯黑牛堡、搖搖樂鷄球吃不到了

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記者蕭筠／台北報導

麥粉先衝！台灣麥當勞宣布今（14）日宣布，8月26日起將調整部分餐點，其中，千島黃金蝦堡、安格斯黑牛堡、一口咬麥麥鷄、美式辣味香鷄堡、搖搖樂鷄球，以及2款飲品包括百香果檸檬冰沙、中杯熱奶茶，即日起只賣到25日或售完為止， 僅剩12天時間，鐵粉們把握會吃一波。

▲麥當勞停賣5大餐點。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞停賣7大餐點。（圖／翻攝麥當勞官網）

麥當勞稍早宣布將從8月26日起調整部分餐點，包括超值全餐主餐中的千島黃金蝦堡、安格斯黑牛堡，以及1+1只要50元的銅板紅區的美式辣味香鷄堡、搖搖樂鷄球，Happy Meal的一口咬麥麥鷄，飲品部分則是百香果檸檬冰沙、中杯熱奶茶，7大餐點只販售到8月25日或是售完為止。

▲▼麥當勞超值全餐新增「煙燻鷄肉長堡」、「薑燒豬肉長堡」。（圖／業者提供）

▲超值全餐新增今年初期間限定2款長堡包括「煙燻鷄肉長堡」、「薑燒豬肉長堡」。（圖／業者提供）

除停賣餐點外，麥當勞「1+1=$50銅板輕鬆點」，紅區餐點除法式芥末香鷄堡、四塊麥克鷄塊、酥嫩鷄翅、勁辣香鷄翅、蘋果派及薯條外，也加入超夯的「吉事漢堡」及「大蛋捲冰淇淋」；超值全餐部分則新增2款今年初「期間限定」的超人氣長堡，包括「煙燻鷄肉長堡」、「薑燒豬肉長堡」，粉絲們趕緊衝吃。

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