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紓困3.0終於來了！觀光業「3個月最多補6萬薪」　即起可申請

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,嘉義布袋港,國旅爆發。（圖／記者李宜秦攝）

▲國際旅客不來，導遊、領隊沒生意接。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

終於等到了！交通部觀光局今（14）日公布，紓困3.0補貼方案即日起受理申請，實施期限為7月1日起至9月30日止，分別補貼綜合、甲種旅行業、觀光旅館業、旅館業給予雇主薪資費用之4成補貼，最高2萬元，另針對導遊領隊人員，補貼生計費用負擔，每月1萬元，連續補貼3個月。

觀光局表示，國際間嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，國境尚未解封，造成出團及接團之旅行業、以接待商務旅客為主之都會型旅館及導遊、領隊人員仍面臨極大衝擊，經營困境未見紓緩，為協助從業人員生計，因此今公告第3波紓困補貼方案，並自即日起受理申請。

請繼續往下閱讀...

觀光局表示，本波紓困3.0補貼方案實施期限自109年7月1日起至9月30日止，分別補貼綜合、甲種旅行業、觀光旅館業、旅館業給予雇主薪資費用之4成補貼，及導遊領隊人員補貼生計費用負擔。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,嘉義布袋港,國旅爆發。（圖／記者李宜秦攝）

▲近日觀光市場僅靠國旅客人支撐。（圖／記者李宜秦攝）

一、 交通部觀光局補貼旅行業薪資費用實施要點：
(一)薪資費用補貼：依實際在職且未採勞動部減班休息補助方
案之員工人數計算，申請日前30天內給付員工之薪資為基
準，補貼每人每月薪資4成，最高2萬元，共3個月。

(二) 補貼對象應檢附下列文件向本局申請撥付補貼款：申請
表、總員工人數清冊(應含姓名、連絡電話及薪資等資料)、
薪資證明、投保勞工保險資料、領據、存摺封面影本、切結
書。

二、交通部觀光局補貼導遊及領隊人員生計費用實施要點：
(一)導遊及領隊人員於108年1月1日至109年4月16日止，
曾執行接待或引導來臺觀光旅客旅遊業務或引導出國觀光
旅客團體旅遊業務8團以上，或總天數40天以上，且於補
貼期間內未任職旅行業者，每月補貼1萬元，連續補貼3
個月。

(二)補貼對象應檢附下列文件向本局申請撥付補貼款：補貼款撥
付申請表、有效導遊或領隊人員執業證影本、相關帶團證
明、領據(連續3個月)、存摺封面影本、切結書。

三、交通部觀光局辦理觀光旅館業及旅館業員工薪資補貼要點：
(一)108年7至12月接待非本國籍住客人次達1,000人次以
上，且占總住客人次5成以上，且申請補貼日前1期或本局
指定期日營業人銷售額與稅額申請書（401）之合計營業額
較去年同期減少比率達5成以上之觀光旅館業及旅館業
者，補貼每人每月薪資40%，最高2萬元，共3個月。

(二)申請員工薪資成本補貼之觀光旅館業及旅館業者，應檢具
下列文件向本局提出申請：申請書、觀光旅館業營業執照或
旅館業登記證影本、申請日前最近3個月之勞工保險投保人
員名冊、員工薪資清冊、領據、指定匯款帳戶存摺影本。

這波紓困補貼盼透過持續補貼雇主薪資成本及相關人員生計費用，留住觀光產業人才，穩定觀光產業就業環境，維持基本動能，協助觀光產業度過此波全球性之產業困境及衝擊，俟疫情緩和後，能迅速展開各項觀光旅遊活動及營運。
有關觀光產業紓困3.0方案各項要點、申請表格及詢問窗口，可至交通部觀光局行政資訊網(網址：https://www.taiwan.net.tw/)查詢下載。

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