跟老天「搶40分鐘」救人！花蓮15天女嬰抵達馬偕　救護車司機說話了：謝謝大家

▲花蓮女嬰抵達台北馬偕醫院了！救護車司機說明車況。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

花蓮一名僅15天大的女嬰因心臟問題，需在14日緊急送往台北馬偕醫院，而救護車一早10時許從花蓮門諾醫院出發，約12時20分順利抵達馬偕醫院。對此，救護車駕駛受訪表示，很感謝警方及路上民眾的幫忙，讓他能夠在3小時的路程，只花了2小時20分鐘就將女嬰送抵醫院。

救護車駕駛事後受訪表示，一早10時許從花蓮出發，在花蓮市區沿路都有警方交管，而到了宜蘭市區，宜蘭警方也在救護車前後引導幫忙開道，一路從宜蘭市區、蘇花改，一直到上國道後，警方才離開。

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▲花蓮女嬰抵達台北馬偕醫院了，目前由院方接手治療。（圖／記者黃彥傑攝）

駕駛表示，整段路程都相當順暢，車輛時速也大約維持在90至100之間，一般來說3個多小時才能抵達台北的路程，這此2小時20分鐘就到，「大家好像都知道妹妹需要幫忙」，駕駛也非常感謝大家的幫忙。

此外，女嬰家屬也沿路禱告，而醫院也配置2名護理師隨同，而女嬰一開始有哭鬧，但之後就也平靜下來，目前也由馬偕醫院接手治療。

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