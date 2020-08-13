持三倍券購買刮刮樂　雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

▲警方搜索後查扣偽造500元面額成品近1000張、偽造500元振興劵半成品 近800張，總市值約新臺幣250萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

政府發放振興三倍券以振興過內受疫情影響經濟，雲林縣竟出現偽造振興券集團，今年7月27日虎尾分局接獲彩券行反映有人持偽券購買刮刮樂，即查獲持偽造正興券消費的張嫌並經聲押獲准；持續追查下警方今（13）日，至彰化縣及雲林縣多處搜索，查扣振興券成品1094張、半成品798張、版模11具、大型事務機、燙金機、裁切機、顏料等機械設備。

振興三倍券啟用以來一直有傳聞偽券流通市面，未料竟是真的；7月27日雲林縣警察局虎尾分局接獲轄內彩券行即時通報，疑有民眾持偽券購買刮刮樂，雲林縣地檢署檢察官朱啟仁組成0727查緝偽券專案小組，第一波查緝即查獲持有偽券的張姓犯嫌，經訊後以有串湮證及反覆再犯之虞，聲押獲准。

▲此案蘇姓主嫌（白髮者）年屆70有製造偽幣前科，所製板模非常專業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為求溯源斷根，專案小組即擴編，納入雲林縣警局刑警大隊及海巡署彰化查緝隊，追蹤發現一名張姓女子持偽造振興券往超商消費，檢警認為時機成熟，遂於今日上午持法院核發之搜索票，至彰化縣員林市、溪湖鎮及雲林縣虎尾鎮等住處、工廠、堆放物品處執行搜索。當場逮回主嫌蘇男（69歲，製造偽幣前科）與張女等共4名共犯。

▲警方搜索後查扣偽造500元面額成品近1000張、偽造500元振興劵半成品 近800張，總市值約新臺幣250萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方搜索後查扣偽造500元面額成品近1000張、偽造500元振興劵半成品 近800張，總市值約新臺幣250萬元；另在地下工廠起出偽造振興券專用模版、螢光劑、燙金機、裁切機、彩色事務機、電腦主機及螢幕、偽鈔原料印刷紙148包及偽造新臺幣佰元鈔半成品近880張(市值約新臺幣35萬元)等證物。

▲此案蘇姓主嫌有製造偽幣前科，所製板模非常專業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另清查估算現場查扣偽鈔用印刷紙張數量，如果全部印製完成，可偽造振興劵換算面額將達新臺幣3億7千餘萬元。逮回蘇姓主嫌，經檢察官訊後向法院聲請羈押。

▲偽鈔原料印刷紙148包及偽造新臺幣佰元鈔半成品近880張(市值約新臺幣35萬元)等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局局長顏旺盛表示，此案在嫌犯意圖大量偽造振興劵之前，即時為檢警聯合專案小組緝獲瓦解，嫌犯已製作完成之偽造成品，僅有極少數流出市面，尚在嘗試行使階段，即被商家發現報警。且經警方向經濟部等機關洽詢，目前各金融機構受理商家兌換現金，亦尚未發現有偽造之振興卷，請民眾及商家安心使用。

▲警方清查估算現場查扣偽鈔用印刷紙張數量，如果全部印製完成，可偽造振興劵換算面額將達新臺幣3億7千餘萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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