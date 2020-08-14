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網購口罩整理包！8/15搶中衛3色防疫組　淨新撞色款+MIT愛馬仕橘齊發

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中衛口罩防疫組（圖／PChome 24h購物提供）

▲中衛口罩防疫組將於8/15（六）19:00開賣。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

擔心第二波疫情隨時爆發，日前美廉社開放預購醫療口罩，一大早6點多就驚現排隊人潮，搶購潮再度來襲，電商通路也頻發布開賣資訊，中衛口罩將於8/15再販售，此次主打防疫組合，顏色有黑+古銅、天空藍、酷黑可搶；淨新2大撞色系列共10款特殊色不定時上架可任選，其他MIT醫療口罩的銷售情形整理如下。

PChome 24h購物
8/15晚間7點開賣中衛、美德2大品牌醫療口罩，包含：中衛玩色系列「黑+古銅」1盒30片入+中衛酒精棉片+減壓護套，售價514元、天空藍1盒50片入+W博拭酒精濕紙巾+減壓護套，售價524元、酷黑1盒50片入+中衛酒精棉片+減壓護套，售價554元、美德二級手術防護口罩單盒50片，2盒入售598元，共計4種組合商品，每組帳號限購一次，購買完成後24小時內收到口罩商品。

淘寶台灣
即日起，每週一至週五上午11點限量開賣善存醫用成人平面口罩+Bypera廣效抗菌液防疫組合，每組售價380元，口罩單盒50入，新用戶下單還可現折100元，單次購買最多5組為限，250片口罩一次入手。

淨新撞色系口罩（圖／翻攝自松果購物）

▲淨新撞色系口罩。（圖／翻攝自松果購物）

松果購物
限量販售淨新撞色款口罩，視搶購狀況，A、B系列不定時上架，共有灰、咖啡、紅/棗紅（隨機）、寶藍、湖水藍、桃紅、黑、桃紅、薰衣草紫10種顏色，下單可挑色，100入售價945元。想買特殊色的話，也有愛馬仕橘可挑選，是由台灣國際生醫出的一般醫療口罩，不過商品綁消毒劑一起販售，單價較高，一組均價1,699元。另外，站上也持續開賣順易利、宏瑋等MIT醫療口罩供選購。

生活市集
即日起至8/18，每日傍晚18:00限量獨家開賣「艾可兒成人平面醫用口罩」，每日上架300盒，單盒白色款50片裝，共有1盒、2盒等兩種組數可選購，一次最多可買到100片口罩，不限消費金額全面免運費。此外也同步推出「威欣利手術用醫療級口罩」、「MIT醫療級高防護口罩」、「醫療級防護外科口罩」。

蝦皮超市
每日傍晚17:00限量開賣福德好罩，提供雲彩紫、櫻花粉及水漾藍3色任選，另不定期於限時特賣中釋出，每人每日最多可購買2盒，買一盒更享宅配免運，24小時內直送到家。

愛合購
目前網站販售的口罩包含非醫療級口罩的「歐盟認證一次性防護口罩」，單片團購最低價為10.7元，下單後最晚10天內出貨。另外也提供，成人及兒童款不織布口罩，單片價格24至36元，約3個工作天可出貨。

東森購物博客來依供貨狀況不定時開賣口罩商品，Yahoo奇摩購物中心則是每天早上11～12點限量開賣，因每日提供品牌、款式、規格不一定，依網站實際販售狀況為主。

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