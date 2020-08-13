雲林雙黃線劃設一年半變「大蚯蚓」　騎士成「人肉滾球」頻摔車

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮大園里一處路段路面嚴重凹凸，路中央所劃設的雙黃線更是彎彎曲曲宛如蚯蚓般，西螺鎮民眾表示，此路段路面凹凸逾一年，數月前更有機車騎士因此摔傷；西螺鎮公所表示，該路段重車行經頻繁，為有效改善此路段，將採用級配調整，目前已進入設計審查階段，今年會發包施工。

▲雲林縣西螺鎮大園里一處路段路面嚴重凹凸，路中央所劃設的雙黃線更是彎彎曲曲宛如蚯蚓般。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮大園里光復東路，從中山高車道下方一直到銜接145縣道路段約300公尺中，有三處疑似路基掏空般，路面嚴重凹凸更導致所劃設之雙黃線扭曲變形，西螺鎮民眾表示，一開始只是凹下去，沒想到時間一久路面竟然遭擠壓變形，道路品質糟糕到無法言喻，白天還看得見，晚上是非常危險，三個月前有騎士閃避不及摔飛，還好是輕傷。

▲此路段上一次的施工約一年半前，目前已經在設計審查階段，由西螺鎮公所自籌經費，預計今年會發包施工。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮公所指出，光復東路屬於西螺鎮公所管轄，路面不整的部分路段，因為五年多前底下有自來水管工程，管線挖走後雖填補，但在經過路面常有大型車量行經輾壓，所以造成路面不整，公所陸續都有進行施工整修。

西螺鎮公所表示，民眾所指路段上一次的施工約一年半前，但因為行車頻繁加上前述因素，為有效改善此路段，將採用級配調整，目前已經在設計審查階段，由西螺鎮公所自籌經費，包含水源路的路段修整總經費合計約1200萬，預計今年會發包施工。

▲光復東路從中山高車道下方一直到銜接145縣道路段約300公尺中，有三處疑似路基掏空般，路面嚴重凹凸更導致所劃設之雙黃線扭曲變形。（圖／記者蔡佩旻攝）



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